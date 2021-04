Twitter a ajouté un hashflag au hashtag #AppleEvent

Comme pour les deux derniers keynote, Twitter a préparé un hashflag unique du logo Apple pour l'événement Apple "One More Thing" de la semaine prochaine. Le hashtag personnalisé...

Nous ne sommes plus très loin de l'annonce de l'Apple Event de la rentrée. Chaque petit indice apporte son lot d'importance et justement Twitter vient d'ajouter une indication qui laisse penser...

New #AppleEvent hashflag is live pic.twitter.com/cV95R4lmAo

Vous l'aurez remarqué, il s'agit du même logo que sur l'invitation de l'événement, un détail qui est fort appréciable. Cette fois-ci, il n'y a aucune animation quand vous likez le tweet, il s'agit juste d'un petit logo lié au hashtag. D'après les informations du compte @hashflagsio, Twitter prévoit de le laisser du 13 avril au 7 juin 2021 . On espère que le réseau social prépare déjà le hashflag pour la WWDC 2021 qui aura lieu du 7 au 11 juin 2021 .

Vous avez moins d'une semaine pour réserver votre mardi soir, Apple va organiser un keynote pour annoncer de nouveaux produits et peut-être quelques surprises comme les très attendus AirTags ou encore des informations inédites sur le projet Apple Glass ! Quoi qu'il en soit, Apple a un pouvoir phénoménal sur les réseaux sociaux, celui de créer de la discussion et de faire le buzz . Contrairement à d'autres marques ( Samsung ), Apple n'a pas besoin de sponsoriser le hashtag de l'événement puisqu'il arrive en tête des Tops Tendance naturellement. Pour marquer le coup de ce grand rendez-vous appelé Spring Reloaded, Twitter a ajouté un petit logo , celui de l'événement au bout de #AppleEvent. Voici un petit aperçu :

C'est devenu une tradition qui se renouvelle à chaque fois, quelques jours avant l'Apple Event, le réseau social Twitter propose un hashflag au hashtag #AppleEvent. Cela consiste à ajouter un petit logo qui représente le futur événement d'Apple. Cela permet d'attirer l'attention sur le hashtag et par la même occasion de créer une différence par rapport aux autres hashtag quand #AppleEvent se retrouve en Top Tendance !

