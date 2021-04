L’iPad Pro MiniLED serait légèrement plus épais

Medhi Naitmazi

Le prochain iPad Pro 12,9 pouces sera plus épais que la version de la génération précédente, probablement en raison de l'inclusion de l'écran mini-LED. L’épaississement de la tablette avait déjà été évoquée, cette fois c’est une source de MacRumors qui confirme l’information que nous avions également eu de notre côté en mars avec les premières coques pour iPad Pro 2021.

Une épaisseur revue à la hausse sur l’iPad pro 2021

Une source qui conçoit des accessoires pour les appareils Apple a envoyé à nos confrères une série de photos présentant les dimensions exactes des nouveaux ‌iPad Pro 2021. Les images ne peuvent pas être partagées pour éviter tout problème avec l'accessoiriste, mais les mesures correspondent à celles de Mac Otakara en janvier.



Le modèle de 12,9 pouces mesurera 280,65 mm de long, 215 mm de large et 6,4 mm d'épaisseur. À l'exception de l'épaisseur, ces dimensions sont les mêmes que celles de l'iPad Pro actuel, confirmant l’évolution limitée du modèle.



La différence est de 0,5 mm au niveau de l'épaisseur puisque l'iPad Pro de 12,9 pouces actuel fait 5,9 mm. Ce changement est probablement dû à l'inclusion du rétro-éclairage mini-écran LED, une caractéristique qui sera unique au modèle 12,9 pouces.

Des rumeurs antérieures ont indiqué que les objectifs de la caméra des nouveaux modèles ‌iPad Pro‌ dépasseraient moins et qu'il y aurait quelques petits changements dans la taille du module. Les dessins de conception suggèrent que la bosse de la caméra mesurera 27,67 mm sur 27,67 mm, légèrement plus grande que la précédente qui faisait 27 mm x 27 mm.



Quant à l'iPad Pro de 11 pouces, les dimensions resteront les mêmes, y compris l'épaisseur. Il mesurera 247,6 mm sur 178,5 mm sur 5,9 mm. En revanche, le module de caméra est plus petit sur l’iPad Pro 11 pouces avec un carré de 25,3 mm contre 26,7 mm.



Outre ces modifications mineures de conception et l'introduction d'un mini-écran LED pour l'iPad Pro de 12,9 pouces, les nouveaux modèles pourraient présenter une connectivité Thunderbolt et des puces A14X plus rapides à égalité avec les puces M1 de la gamme Mac actuelle. Apple annoncera les nouveaux ‌iPad Pro‌ lors de l'événement «Spring Loaded» de ce soir aux côtés des AirTags, des iPad d’entrée de gamme, des AirPods 3 et même de nouveaux iMac.