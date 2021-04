Apple explique comment déverrouiller l'iPhone avec un masque

Avec le lancement d'iOS 14.5 et de watchOS 7.4, Apple a introduit une fonctionnalité conçue pour permettre aux utilisateurs portant des masques de déverrouiller leurs iPhone avec une Apple Watch appairée et authentifiée, ce qui évite d'avoir à saisir en permanence un mot de passe ou à baisser le masque. Nous avions déjà évoque le déverrouillage par l'Apple Watch lors de la bêta.

Configuer l'iPhone et l'Apple Watch pour le déverrouillage avec un masque

Apple a publié un document d'assistance décrivant le fonctionnement de la nouveauté et les éléments requis pour fonctionner. Apple dit que le processus de déverrouillage de l'Apple Watch n'utilise pas Face ID pour vous reconnaître et vous authentifier.



Il existe un ensemble d'exigences spécifiques qui permettent à l'Apple Watch de vérifier votre identité pour déverrouiller un iPhone. Vous aurez besoin d'un ‌iPhone‌ X ou plus récent avec iOS 14.5 minimum et d'une Apple Watch Series 3 ou supérieure avec watchOS 7.4 minimum. Les deux doivent logiquement être jumelés.



Le WiFi et le Bluetooth doivent tous deux être activés pour la communication entre l'‌iPhone et l'Apple Watch, et la tocante doit avoir un mot de passe et la détection du poignet activée. Le déverrouillage avec Apple Watch doit être expressément activé pour qu'il fonctionne, et vous pouvez trouver la fonctionnalité dans Réglages > Face ID et code.



Pour que l'Apple Watch vous authentifie, la montre doit être à votre poignet et déverrouillée, et vous devez porter un masque qui couvre à la fois la bouche et le nez, probablement pour signaler à l'iPhone d'utiliser la méthode de déverrouillage secondaire plutôt que Face ID.

Déverrouillage de votre iPhone à l’aide d'une Apple Watch

Assurez-vous de porter un masque et votre Apple Watch, et vérifiez que celle-ci est déverrouillée. Allumez l'écran de votre iPhone en le levant ou en touchant son écran. Regardez votre iPhone pour le déverrouiller. Vous pouvez ensuite effectuer un balayage vers le haut pour commencer à l'utiliser.

Si vous avez déverrouillé votre iPhone par inadvertance

Lorsque votre iPhone a été déverrouillé par votre Apple Watch, votre montre produit un retour haptique et affiche une alerte. Si vous avez déverrouillé votre iPhone par inadvertance, touchez le bouton « Verrouiller l’iPhone » sur l’écran de votre Apple Watch. Et voilà.





Il s'agit d'une fonctionnalité qui peut permettre à quelqu'un d'autre de déverrouiller votre ‌iPhone‌ si il est situé près de vous. L'activation de cette fonction doit donc être effectuée avec prudence si d'autres personnes ont accès à votre appareil.



Il convient de noter que Déverrouiller avec Apple Watch ne fonctionne que pour déverrouiller l'‌iPhone‌. Elle ne fonctionne pas une utilisation avec Apple Pay, les mots de passe dans le trousseau ou les applications protégées par mot de passe, qui nécessiteront soit Face ID, soit votre mot de passe.