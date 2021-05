Luna Display permet de connecter deux Mac en Ethernet ou Thunderbolt

Medhi Naitmazi

L'accessoire Luna Display d'Astropad, capable de transformer un ancien iPad ou Mac en écran secondaire pour un Mac principal, a été mis à jour aujourd'hui avec une nouvelle fonctionnalité conçue pour permettre au mode Mac à Mac de fonctionner sur Ethernet et Thunderbolt. C’est une solution supplémentaire aux côtés des classiques USB et Mini DisplayPort pour l’iPad, ou le Wifi pour un autre Mac.



Luna Display et Astropad vont plus loin dans la compatibilité

Luna Display est une alternative à la fonction Sidecar d'Apple, permettant à un ‌iPad‌ d'être utilisé comme écran pour un Mac. Contrairement à ‌Sidecar, Luna Display fonctionne avec d'autres Mac depuis 2019, vous pouvez donc utiliser un Mac comme écran pour un autre Mac, ce qui a toujours été utile avec des machines comme l'iMac.



Avec une nouvelle mise à jour logicielle 4.5 disponible aujourd'hui, Luna Display peut fonctionner avec deux Mac connectés par Ethernet ou Thunderbolt, ce qui améliore l'expérience du mode Mac à Mac pour les utilisateurs qui ont une mauvaise connectivité WiFi.

Avant la mise à jour d'aujourd'hui, le mode Mac à Mac était limité à la connexion sans fil du Luna Display.



La mise à jour apporte d'autres fonctionnalités, notamment un indicateur de batterie pour un appareil secondaire, des améliorations du clavier Mac du second ordinateur, une prise en charge améliorée de Retina sur les Mac M1 et pour les iPad, une meilleure compatibilité avec l'iPad Air 4 2020.

Selon Astropad, le mode Mac à Mac est une alternative idéale au mode d'affichage cible, une fonctionnalité qu'Apple proposait auparavant pour les iMac plus anciens. Le mode d'affichage cible permettait à un ‌iMac‌ d'être connecté à un autre Mac, le ‌iMac‌ servant alors d'affichage, mais cette fonctionnalité n’est plus proposée sur les Mac récents.



Avec Luna, un ‌iMac‌ peut être utilisé comme écran pour un autre Mac, mais techniquement, vous pouvez aussi avoir deux MacBook, un Mac mini et un MacBook, ou toute autre chose.



Luna Display est au prix de 99,99 $ et peut être acheté sur le site Web d'Astropad.