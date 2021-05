Chrome 92 va apporter le cache "avant-arrière" sur Mac, PC et Linux

L'année dernière, Google a introduit la prise en charge du «cache arrière-avant» sur Android, qui permet le chargement instantané de la page lorsque les utilisateurs naviguent à l'aide du bouton arrière ou avant. Selon un nouveau document du géant de la recherche, la mise à jour de Google Chrome 92 activera également la prise en charge par défaut de cette fonctionnalité sur les plates-formes de bureau, telles que Windows, Linux et macOS.



Dans Google Chrome, si vous ouvrez et fermez une page, elle est immédiatement déchargée pour vider la mémoire. Depuis près de deux ans, Google teste le cache arrière-avant pour charger plus rapidement les pages précédemment ouvertes lorsque les utilisateurs cliquent sur le bouton "Précédent" ou "Suivant".

Une fois activée, si vous visitez une page déjà vue et utilisez la navigation arrière / avant, cette page devrait pouvoir se rouvrir instantanément, plutôt que de recharger à nouveau les ressources. Cette fonctionnalité devrait accélérer considérablement le surf dans certains cas.



Google explique le fonctionnement dans un nouveau document dédié au BFCache :

Le cache arrière-avant est une fonctionnalité du navigateur qui améliore l'expérience utilisateur en gardant une page en vie après que l'utilisateur s'en est éloigné et la réutilise pour la navigation dans l'historique de session (boutons Précédent / Suivant du navigateur, history.back (), etc.) pour faire l'instant de navigation. Les pages du cache sont figées et n'exécutent aucun javascript.