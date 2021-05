L'USB-C 2.1 arrive avec une capacité de recharge de 240 W

L'USB-C 2.1 se rapproche de nos foyers et dans sa besace, il apporte une puissance de recharge accrue qui devrait convenir à certaines personnes dont les produits sont concernés. Faisons un petit tour du sujet.

USB-C 2.1 jusqu'à 240 Watts !

Vous le savez, les hautes instances ont demandé au monde de la technologie de s'accorder sur un protocole commun au niveau du "connecteur de recharge" afin de réduire les déchets électroniques et la pollution que cela engendre à travers la planète. Si Apple fait toujours office de récalcitrant avec son Lightning sur certains de ses produits, il s'est tout de même mis à l'USB-C sur ses derniers MacBook ou encore ces derniers iPad par exemple. En attendant un changement sur l'iPhone...



L'USB-C justement, c'est lui qui a été élu pour harmoniser le "monde de la recharge" dans les prochaines années et on ne va pas se mentir, au-delà du côté écologique, c'est beaucoup moins frustrant pour nous les utilisateurs. Dans un futur monde parfait, l'USB-C devrait être le seul type de "connecteur recharge", ce qui permettrait de ne plus posséder plusieurs chargeurs différents et de s'y perdre.

En revanche, il y a un point qui restera toujours différent, c'est la puissance que délivre un chargeur en fonction de la demande du produit. Voilà pourquoi la prochaine mise à jour va apporter l'USB-C 2.1. Ce type de chargeur pourrait fournir jusqu'à 240 W de puissance, de quoi recharger les ordinateurs portables les plus puissants et autres à une vitesse plus que convenable. Pour rappel, il est actuellement impossible de dépasser les 100 W. Le MacBook Pro 16 pouces est justement limité juste en-dessous.



USB Implementers Forum (USB-IF) qui est à l'origine de cette technologie appelle l'option 240 Watts "Extended Power Range" ou EPR. Les câbles compatibles avec cette norme auront bien évidemment un cahier des charges plus complexe afin d'assurer la qualité et surtout, ils porteront une mention indiquant que c'est un câble EPR pour une identification simple et efficace auprès du grand public. Afin d'être totalement conforme, il est souligné qu'ils devront prendre en charge jusqu'à 5A et 50 V.



Une arrivée qui ne saurait tarder même s'il va falloir patienter encore quelques mois. Quoi qu'il en soit, c'est la une preuve de plus que l'USB-C va continuer à être la norme mondiale quelles que soient les ressources demandées par votre produit. De la puissance supplémentaire et de la simplicité, on ne demandait pas mieux.



