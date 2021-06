Bouygues Telecom augmente les tarifs des Bbox Fit, Must et Ultym

Les hausses de prix on n’y échappe jamais. Bouygues Télécom qui était l'un des FAI les plus intéressants au niveau des tarifs de ses box internet vient d'augmenter sa grille tarifaire pour ses abonnements Bbox Fit, Must et Ultym. Les tarifs ont augmenté de quelques euros sur la première année avec engagement et même au-delà des 12 mois.

On ne va pas se le cacher, si aujourd'hui on choisit Bouygues Télécom c'est essentiellement pour les prix plus accessibles comparés à ceux d'Orange qui sont très excessifs (surtout après la première année). Malheureusement, le FAI a décidé d'annoncer via un communiqué ce matin que les prix partaient à la hausse sans avantage supplémentaire pour les abonnés qui souscriront à l'une des nouvelles offres !

L'augmentation tarifaire n'est pas énorme, mais cumulée sur une année, c'est tout de même une petite somme.

Voici les nouveaux prix annoncés par Bouygues Telecom

Offre Avant Maintenant Bbox Fit Fibre 14,99€/mois la première année puis 28,99€/mois 15,99€/mois la première année puis 29,99€/mois Bbox Must Fibre 21,99€/mois la première année puis 36,99€/mois 22,99€/mois la première année puis 39,99€/mois Bbox Ultym Fibre 27,99€/mois la première année puis 45,99€/mois 28,99€/mois la première année puis 46,99€/mois

Les offres, elles restent inchangées, vous retrouvez toujours du 300 Mbit/s en descendant et 200 Mbit/s en montant pour l'abonnement Bbox Fit. Du 1 Gbit/s en descendant et 400 Mbit/s en montant pour l'offre Bbox Must, ainsi que 2 Gbit/s en descendant et 600 Mbit/s en montant pour l'offre Bbox Ultym.

À noter que les prix des offres ADSL/VDSL sont au même tarif la première année, mais reviennent moins cher après la première année. Finalement chez Bouygues Télécom, être en Fibre coûte plus cher, ce qui est bien dommage quand on constate chez certains concurrents que la Fibre et l'ADSL sont au même tarif mensuel !

Bbox Ultym l'un des meilleurs forfaits

Vous avez probablement entendu de l'offre Bbox Ultym, il s'agit de l'abonnement haut de gamme de Bouygues Télécom. Avec cette offre, vous pouvez profiter du Wi-Fi 6 dernière génération, de deux répéteurs inclus (selon le résultat du diagnostic Wi-Fi), de plus de 180 chaînes, d'un décodeur TV Bbox 4K et des appels illimités vers fixes et mobiles en France/Europe/Suisse et vers les fixes de 110 pays.

Quand vous possédez l'offre Ultym de Bouygues Telecom, vous avez aussi la chance de bénéficier de l'avantage box+mobile, le FAI s'engage à vous proposer un forfait mobile 5G dès 10,99€/mois.



Mais attendez... Quand on compare l'offre Bbox Ultym et la populaire Freebox Delta de Free, qui l'emporte ?

Les prix ne sont pas les mêmes et le contenu des offres non plus !

Avec Free, pour 3€ de plus par mois, vous avez un débit descendant jusqu'à 8 Gbit/s et 700 Mbit/s en montant.

Vous avez également de nombreux avantages en plus, on pense notamment au répéteur Wi-Fi Pop, au TV by CANAL inclus, à Netflix, à l'abonnement Amazon Prime, à Canal+ Séries offert pendant 1 an ou encore à un pack sécurité et à un disque dur interne au prix très accessible.



Deux offres haut de gamme où le choix est difficile à faire... Il faut tout de même avouer que l'offre de Free peut vous faire d'énormes économies puisqu'elle vous permettra de ne plus payer votre abonnement Amazon Prime, Netflix, Canal+ Séries et votre offre Canalsat Panorama.