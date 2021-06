Un troisième œil pour les accros aux smartphone

Marcher dans la rue en regardant son smartphone est très dangereux (encore plus si vous avez des écouteurs dans les oreilles). En effet, si vous êtes trop concentré sur...

Le richissime et mondialement connu Elon Musk s'est prêté au jeu de l'interview pour Business Insider, interview durant laquelle il revient sur l'intelligence artificielle bien évidemment mais...

Ce n'est une surprise pour personne : le téléphone portable prend de plus en plus d'importance dans la vie de tous les jours, notamment grâce à la possibilité de l'utiliser n'importe où,...

Paeng Min-Wook, designer de 28 ans, a surpris son petit monde en présentant sa nouvelle création : un troisième oeil qui sert aux personnes qui utilisent leur smartphone en se déplaçant. Ainsi, adieu les situations honteuses où on se tape un poteau en pleine tête ou qu'on entre en collision avec un comparse de l'addiction au smartphone. Celui-ci est équipé d’un capteur à ultrasons qui "bip" lorsque vous vous approchez d'un éventuel obstacle... Une invention que l'on ne jugera pas ici, mais outre le fait de ressembler à un cyclope, regarder devant soi semble être une belle solution. Source

Ainsi, il n'est pas rare que des personnes qui marchent et qui ne regardent pas autour d'eux se retrouvent dans des situations, au mieux cocasses, au pire dangereuses. C'est là qu'intervient une nouvelle invention qui se présente comme étant un troisième oeil dont le seul but est de vous avertir d'un éventuel danger...

