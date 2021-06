"Download Full Installer" permet de télécharger une version précise de macOS

Il y a 3 heures

Alban Martin

Si vous cherchez un moyen de télécharger facilement le fichier d'installation des versions récentes et futures de macOS, une nouvelle application de Scripting OS X vous permet de le faire. "Download Full Installer" est une nouvelle application du développeur Armin Briegel qui répertorie les packages d'installation complets de macOS 11 Big Sur et des versions ultérieures disponibles chez Apple.

Download Full Installer pour macOS 11 et supérieur

L'application téléchargera le paquet macOS, vous permettant de l'utiliser dans votre système de gestion, d'archiver le paquet d'installation ou d'exécuter manuellement l'installation. Mais quel est l'intérêt de cette application par rapport au Mac App Store ? Tout simplement pour choisir précisément la version à installer, plutôt que d'avoir automatiquement le tout dernier package. Cela peut être très pratique pour les développeurs ou certains utilisateurs ayant des soucis avec des logiciels spécifiques. Un peu comme l'utilitaire pour Xcode.

Briegel nous explique :

Il s'agit d'une implémentation Swift UI de mon script fetch-installer-pkg. Il répertorie les packages d'installation complets de macOS Big Sur (et versions ultérieures) disponibles en téléchargement dans les catalogues de mises à jour logicielles d'Apple.



Vous pouvez alors choisir de télécharger l'un d'entre eux.



Vous souhaiterez peut-être télécharger directement le programme d'installation au lieu de l'application d'installation, car vous souhaitez redéployer l'application d'installation avec un système de gestion, un MDM.



Étant donné que l'application d'installation de Big Sur macOS contient un seul fichier de plus de 8 Go, les outils de packaging normaux échoueront. J'ai décrit le problème et quelques solutions en détail dans cet article de blog.

Vous pouvez télécharger gratuitement l'application « Download Full Installer » sur GitHub et en savoir plus sur le blog de Briegel. Cette application ne sera pas utile pour tout le monde, mais pour ceux qui ont besoin d'un accès rapide et facile aux packages d'installation de macOS, elle pourrait leur faire gagner un temps précieux. Compatible macOS 11 Big Sur et bientôt macOS 12 Monterey.