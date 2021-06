Instagram permet de créer et de publier sur Mac

Corentin Ruffin

Il y a du nouveau du côté d'Instagram, et plus particulièrement sur la version web du célèbre réseau social détenu par Facebook. En effet, ces derniers viennent de mettre à jour l'accès desktop en permettant désormais de créer et de publier du contenu.



Une nouvelle qui risque de faire grincer des dents chez les utilisateurs iPad, toujours condamné à attendre des nouvelles du côté des développeurs pour une éventuelle arrivée de l'application sur les tablettes.

Les développeurs d'Instagram permettent la publication sur la version web

Cette nouvelle arrivée n'est pas vraiment une surprise, puisque nous avons pu avoir un aperçu de la fonctionnalité le mois dernier. Mais, désormais, c'est officiel et bientôt disponible pour tout le monde : en vous connectant sur le site web de la plateforme via votre Mac ou votre PC, vous aurez désormais la possibilité de créer et de publier des publications.

NEW! @Instagram lets you create + publish posts via desktop! pic.twitter.com/JWzwKg1kyO — Matt Navarra (@MattNavarra) June 24, 2021

La nouvelle fonctionnalité est en ligne sur le site Web d'Instagram, bien que nous ne sachons pas quel pourcentage d'utilisateurs à désormais accès à cette dernière. En effet, l'outil de création et de publication via le web est en cours de déploiement. Si la fonctionnalité est disponible pour vous, vous verrez une nouvelle alerte contextuelle en haut de votre écran sur la page d'accueil d'Instagram.

