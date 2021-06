Confirmation pour l'iPad Air 5 avec écran OLED en 2022

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Apple prévoit de sortir un iPad Air avec un écran OLED l'année prochaine, suivi du deuxième iPad de la société avec un écran OLED en 2023, selon un nouveau rapport de The Elec. Si la technologie que l'on a déjà sur l'iPhone et l'Apple Watch sera logiquement portée sur iPad, le fait que la gamme "Air" en profite en premier nous paraît tout de même suspect.

Un iPad Air 2022 avec une dalle OLED

The Elec, qui n'a pas toujours vu juste en matière de rapports sur les futurs produits Apple, affirme que l'iPad 2022 sera doté d'un écran de 10,8 pouces, laissant probablement entendre qu'il pourrait s'agir de l'iPad Air de 5e génération. Selon le rapport, l'iPad Air 5 utilisera un panneau d'affichage OLED rigide qui "empile la matière organique et la matière inorganique dans d'autres couches pour protéger la matière organique de l'eau et de l'oxygène".

D'ici à 2023, Apple planifierait plusieurs tablettes avec un écran OLED qui utilisera des panneaux d'affichage flexibles plutôt que des panneaux rigides. Pour les iPad 2023, la société peut également mettre en œuvre la technologie LTPO qui permet une fréquence de rafraîchissement ProMotion 120Hz, une fonctionnalité actuellement exclusive à l'iPad Pro.

Pour les iPad lancés en 2023, Cupertino pourrait utiliser l'OLED flexible plutôt que l'OLED rigide. Il pourrait également changer le TFT de LTPS en oxyde polycristallin à basse température (LTPO). La couche d'émission RVB pourrait également être la structure "tandem" où deux couches d'entre elles sont empilées ensemble.

Un rapport distinct en mai, du site ETNews, déclarait qu'Apple utilisera des panneaux OLED dans "certains" modèles d'iPad à partir de l'année prochaine, mais n'a pas précisé les modèles.

Le rapport d'aujourd'hui, qui décrit une taille d'écran de 10,86 pouces, signifie probablement qu'il s'agira d'un iPad Air mis à jour. Apple a introduit l'iPad Air 4 à l'automne dernier avec un design bord à bord inspiré des modèles "Pro" et le processeur A14 Bionic qui est également utilisé dans les iPhone 12. L'analyste Ming-Chi Kuo a également précédemment signalé qu'un iPad Air 2022 adoptera une dalle OLED, tandis que le miniLED, qui vient d'être lancé en avril dernier sur l'iPad Pro M1, restera exclusif aux tablettes haut de gamme. Un drôle de choix, vous ne trouvez pas ?