iPad mini 2021 : des détails exclusifs viennent de fuiter

Il y a 44 min

Julien Russo

Petit, pratique à transporter et plus accessible au niveau du tarif, l'iPad mini a tous les arguments pour vous convaincre de l'acheter. Après une longue période sans renouvellement, Apple a décidé cette année de proposer une nouvelle génération de son iPad mini. Des informations exclusives viennent de fuiter, les informations proviennent de plusieurs sources bien renseignées qui se sont confiées au média 9to5mac.

L'iPad mini 2021 se dévoile

"Pour le dernier trimestre de 2021", voici la seule information qu'on détenait sur le prochain iPad mini. Aujourd'hui, un récent rapport confirme plusieurs caractéristiques qui seront annoncées par Apple pour l'iPad mini qui sera présenté en fin d'année.

Selon les sources de 9to5mac, Apple aurait prévu d'inclure la puce A15 à l'intérieur de l'iPad mini, la future tablette possèdera donc la même puce que les iPhone 13 qui sortiront à la rentrée. Cette volonté d'Apple de proposer la dernière génération de puce dans une tablette d'entrée de gamme est clairement une décision pour prendre le dessus vis-à-vis de la concurrence, pour dire "vous voyez, nous avons la tablette au format mini la plus performante du marché".

Autre révélation intéressante, la puce A15 aura exactement le même processus de fabrication que la A14, on parle ici d'une gravure en 5 nanomètres, le fournisseur n'étant pas encore prêt à passer au 4 nm.

L'iPad mini 2021 passera également à l'USB-C, un choix initialement pris pour le grand frère l'iPad Pro, mais qui commence à devenir populaire dans la gamme iPad. L'avantage pour nous consommateur, c'est que cela permettra d'utiliser des accessoires à la base conçus pour des tablettes Android qui, elles aussi, possèdent le port USB-C. Grâce à cette stratégie, cela peut attirer les propriétaires de tablettes Android qui n'ont pas envie de changer tous leurs accessoires sous prétexte qu'ils passent à l'iPad mini.

L'iPad mini doté d'un Smart Connector

Apple a aussi prévu de proposer un Smart Connector magnétique, cela signifie que vous pourrez utiliser des accessoires compatibles Smart Connector, on pense par exemple à des protections d'écrans ou encore des claviers comme pour les iPad Pro. On retrouvera à coup sûr des accessoires compatibles Smart Connector commercialisés par Apple.



Le rapport affirme aussi que l'iPad mini 2021 se rapprochera énormément du design de l'iPad Air, la firme de Cupertino aurait fait le choix de supprimer la frontière qui différencie les deux modèles de tablette. Attendez-vous à retrouver des côtés plats (comme ceux des iPhone 12) et probablement des bordures moins épaisses !

9to5mac informe aussi qu'un nouvel iPad d'entrée de gamme pourrait voir le jour en même temps que l'iPad mini :

Apple prévoit également une nouvelle version de l'iPad d'entrée de gamme, nommé de code J181, avec une puce A13 à l'intérieur. L'iPad d'entrée de gamme actuelle de 10,2 pouces est alimenté par la puce A12 Bionic, ce qui représenterait donc un bond notable dans les performances de la tablette la plus abordable d'Apple.



La 5e génération d'iPad mini est sortie en mars 2019, elle propose une puce A12 Bionic avec une architecture 64 bits et un coprocesseur de mouvement M12. Quasiment 2 ans après, la succession de l'iPad mini devrait bientôt avoir lieu, une bonne chose qui apportera un dynamisme aux ventes qui ne doivent plus être au top de leurs formes vu le temps écoulé.