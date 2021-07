Les instruments Roland sont optimisés pour les Mac M1 avec la version 28

Alban Martin

La société d'instruments électroniques Roland a annoncé aujourd'hui une mise à jour majeure de 28 de ses instruments de musique logiciels disponibles pour les utilisateurs de macOS. La mise à jour apporte pour la première fois un support natif des Mac M1, en tirant pleinement parti de l'architecture Apple Silicon basée sur ARM.

Roland Cloud tourne mieux sur les nouveaux Mac M1

Ces instruments sont accessibles via la plate-forme Roland Cloud, qui offre plus de 50 instruments virtuels Roland aux abonnés. Bien que tous les instruments n'aient pas été mis à jour avec la prise en charge native de M1, les utilisateurs peuvent maintenant découvrir des instruments tels que les synthétiseurs clavier JUPITER-8 et JUNO-106 sur les nouveaux Mac disponibles.

Le soutien natif à Apple Silicon est un autre exemple de l'engagement de Roland à tirer parti des derniers développements en informatique pour apporter un son authentique et emblématique aux musiciens et aux producteurs à tous les niveaux. S'appuyant sur près de cinquante ans de recherche et de développement de synthétiseurs, Roland utilise la modélisation en circuit profond et d'autres techniques avancées pour créer de nouveaux designs inspirants et recréer parfaitement le son d'instruments matériels légendaires comme la boîte à rythmes Roland TR-808 Rhythm Composer et les synthétiseurs à clavier JUPITER-8 et JUNO-106.

Vous trouverez la liste complète des instruments de musique logiciels mis à jour pour la nouvelle architecture d'Apple ci-dessous :

ZÉNOLOGIE・SYSTEM-1・SYSTÈME-8・JUNO-60・TR-606・D-50・JX-3P・PROMARS・SH-101・JUNO-106・SYSTEM-100・TB-303・TR-808・JUPITEUR-8・JV-1080・TR-909・SH-2・XV-5080・SRX LAITON DE DANSE TRAX・SRX PIANO ÉLECTRIQUE・RGX KEYBOARDS・SRX ORCHESTRE・SRX STRINGS・SRX STUDIO・SRX WORLD・SRX PIANO I・SRX PIANO II

Bien que les Mac Apple Silicon soient capables d'exécuter le logiciel Intel en utilisant la technologie de traduction Rosetta 2, les applications compilées pour la nouvelle architecture fonctionnent plus rapidement et sont plus économes en énergie.

Plus de détails sur Roland Cloud et le logiciel mis à jour peuvent être trouvés sur le site officiel de Roland.