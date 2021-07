Énorme panne en cours pour plusieurs sites : Fnac, Micromania, Airbnb...

Il y a 43 min (Màj il y a 37 min)

Julien Russo

Depuis plus d'une heure, vous êtes nombreux à ne plus pouvoir aller sur certains sites. D'après les diverses remontées, ce sont des sites populaires comme la Fnac, Micromania, Airbnb, des médias comme Le Parisien, Le Figaro ou encore France Info. La raison de cette panne collective concerne directement les serveurs d'Akamai qui hébergent ces sites.

Mise à jour 22/07/2021 à 18h42 : La situation revient progressivement à la normale

Une panne de grande ampleur est en cours

Vous souhaitiez faire des achats sur la Fnac ? Regardez les derniers jeux vidéos disponibles sur Micromania Réserver une villa sur Airbnb pour vos vacances d'été ?



Pas de chance, tous ces sites sont inaccessibles depuis la fin d'après-midi. L'entreprise Akamai fait face à une importante panne, l'hébergeur a plusieurs de ses serveurs qui subissent une panne DNS Edge, ce qui provoque une interruption d'accès sur plusieurs sites en France, mais aussi à l'international.

Voici la communication de l'entreprise :

Nous sommes conscients d'un problème émergent avec le service DNS Edge.



Nous enquêtons activement sur la question. Si vous avez des questions ou si vous rencontrez un impact en raison de ce problème, veuillez contacter le support technique d'Akamai. Dans l'intérêt du temps, nous vous fournissons les informations les plus récentes disponibles, qui peuvent faire l'objet de modifications, de corrections et de mises à jour.

La seule solution est de patienter le rétablissement, cela ne devrait pas prendre plus d'une heure, en tout cas on espère.

En attendant, vous avez Amazon qui est disponible et qui attend avec impatience de recevoir votre commande !