Doppler : le lecteur de musique se lance sur macOS

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

En février dernier, nous vous présentions l'application Doppler pour iPhone : cette dernière est très intéressante pour les amateurs de musique, puisqu'elle supporte notamment le format FLAC, est compatible avec CarPlay et les suggestions Siri.



La belle nouvelle, c'est que les développeurs ont fait le choix de faire un portage sur macOS, sans passer par le Mac App Store (pour le moment).

Le lecteur Doppler débarque sur Mac

Le développeur Ed Wellbrook de BrushedType vient d'annoncer que Doppler est désormais disponible sur Mac, un lecteur de musique véritablement natif de macOS. Pour ce faire, les développeurs se sont aidés en partie du framework Catalyst d'Apple.



Sur le papier, c'est tout aussi prometteur que la version iOS : elle permet de simplifier la gestion de votre musique grâce à un ensemble intelligent de fonctionnalités magnifiquement conçues. Bien sûr, cette application s'adresse aux amateurs de musique qui achètent les morceaux via des plateformes, pas des utilisateurs de services en streaming.



Car oui, cette dernière vous évite de vous soucier des fichiers musicaux, du transcodage et de tout le reste. Elle récupère automatiquement les pochettes d'album, et le lecteur prendra les couleurs de ce dernier, pour un rendu plutôt réussi. Doppler prend en charge les formats audio les plus courants, tels queMP3, FLAC, WAV, AAC et autres. Il vous suffit de prendre des fichiers dans un dossier de votre Mac et de les déposer dans la fenêtre de Doppler.



L'application se télécharge gratuitement sur le site web officiel de BrushedType, tandis que vous pouvez retrouver la version iOS ci-dessous.

