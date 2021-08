Yahoo Mail fait son arrivée sur les Mac avec puce M1

Hier à 21:53 (Màj hier à 21:53)

Corentin Ruffin

Réagir



Belle nouvelle pour ceux qui possèdent un Mac dernière génération et qui utilisent Yahoo Mail (v6.36.0, 249 Mo, MacOS 13.0), puisque les développeurs viennent d'apporter une nouvelle mise à jour à l'application iPad. Depuis quelques heures, cette dernière devient compatible avec les ordinateurs à la Pomme qui embarquent une puce M1.



Ainsi, le célèbre client mail devient bien plus fluide et rapide, mais ce n'est pas la seule nouveauté !

Les Mac à puce M1 accueillent l'application Yahoo Mail

Yahoo a publié une nouvelle mise à jour de son application Mail pour iPhone et iPad, avec l'ajout de la prise en charge M1 Mac. On retrouve également l'arrivée du désabonnement en un clic, un onglet regroupant les pièces jointes et l'ajout de comptes Gmail, Outlook ou AOL.

L’appli Yahoo Mail est désormais disponible sur les Mac avec puce M1 ! Vivez l’expérience e-mail optimale sur Mac et profitez de fonctionnalités que vous adorez :

• Le désabonnement facile : Affichez toutes vos listes de diffusion au même endroit et désabonnez-vous en un clic

• L’onglet des pièces jointes : Toutes vos pièces jointes, bien organisées au même endroit. Filtrez par photo ou par document.

• L’ajout de comptes : Liez vos comptes Gmail, Outlook ou AOL pour tout retrouver au même endroit.

Télécharger l'app gratuite Yahoo Mail : votre boîte email