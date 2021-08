macOS Monterey : la bêta 6 est disponible pour les développeurs

Hier à 22:19 (Màj hier à 22:21)

Julien Russo

Nous ne sommes plus très loin de la disponibilité de macOS Monterey pour tout le monde, à l'approche de la rentrée et donc des lancements des futurs OS, Apple accélère la disponibilité des dernières bêtas. Les développeurs peuvent dès maintenant installer la 6e bêta de macOS Monterey afin de tester sa stabilité, sa performance et sa fiabilité.

Développeurs ?

À vos téléchargements

Alors que tout était calme, Apple surprend tout le monde en proposant assez tardivement aujourd'hui la 6e bêta de macOS Monterey

Les développeurs sont invités à tester la nouvelle bêta du prochain OS disponible pour les Mac, Apple attend bien sûr des remontées pour ajouter des améliorations supplémentaires dans la prochaine bêta.

La sixième bêta de macOS Monterey devrait apparaitre via OTA pour les développeurs déjà inscrits. Il se peut que la mise à jour n'apparaisse pas encore, le déploiement pouvant mettre plusieurs minutes.

Pour rappel, du côté de macOS Monterey, on retrouve un Safari totalement repensé, la nouvelle fonctionnalité SharePlay de FaceTime, Universal Control pour fonctionner de manière transparente sur plusieurs appareils Apple et un nouveau mode Focus.

Comment installer la bêta 6 de macOS Monterey ?

Si vous êtes développeur, vous remplissez le critère le plus important et indispensable.

Direction "Préférences Système" en haut à gauche de votre Mac, à cet endroit, vous verrez "Mise à jour de logiciels". Vous trouverez la bêta 6 de macOS Monterey.