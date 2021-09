Apple lance StoreKit 2 pour les développeurs

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir



Aux côtés de la sortie d'iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et tvOS 15, Apple a introduit StoreKit 2, un ensemble d'API qui fournit aux développeurs des outils pratiques pour gérer les achats intégrés et offrir aux clients un meilleur service.

Remboursement dans l'app, historique, prolongation d'abonnement, etc

S'appuyant sur le framework d'origine, StoreKit 2 utilise des API basées sur Swift et de nouvelles fonctionnalités de langage pour aider les développeurs à commercialiser et à gérer leurs produits et services. Apple a annoncé mercredi la disponibilité des API dans une mise à jour de sa page Web de développeur.

Parmi les nouvelles fonctionnalités proposées figurent des outils qui permettent aux développeurs de déterminer les droits d'accès aux produits et l'éligibilité des offres, d'accéder à un historique des transactions d'achat via l'application et de vérifier rapidement l'état de l'abonnement. De plus, les API présentent les mêmes informations que les nouvelles API de serveur App Store.



Du côté du service client, StoreKit 2 permet aux utilisateurs de demander des remboursements et de gérer les abonnements avec des options intégrées à l'application. Les API Server App Store offrent également des fonctionnalités améliorées de résolution des problèmes, telles que la possibilité de confirmer les détails de l'achat lors d'un appel au support client et de prolonger la date de renouvellement de l'abonnement d'un utilisateur, selon Apple.



Les notifications du serveur App Store ont également été améliorées pour fournir des informations en temps réel sur les achats intégrés, y compris les abonnements. De nouveaux types de notification tels que les expirations d'abonnement et les rachats permettent aux développeurs d'agir au moment opportun. De plus, les créateurs d'applications peuvent saisir une URL dans App Store Connect pour recevoir des pushs dans l'environnement sandbox de l'App Store. Les notifications de serveur améliorées arrivent « bientôt ».



Avec les nouvelles API, les développeurs vont donc pouvoir améliorer l'expérience et mieux suivre leurs clients Apple dont les appareils exécutent les derniers firmwares iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et tvOS 15. Rappelons que macOS 12 Monterey n'est pas encore disponible en version finale.