Les ondes de la 5G ne sont pas excessives selon l’ANFR

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Comme à chaque sortie d'une nouvelle technologie, les rumeurs vont bon train sur sa dangerosité, notamment les différents réseaux et leurs ondes. Avec l'arrivée de la 5G, nombreux ont été les mouvements contre la norme à cause d'un supposé niveau d’ondes excessif.



Seulement, d’après une étude de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) qui a testé les 13 premiers appareils compatibles, ces derniers sont en dessous du seuil maximal fixé par la loi.

L'ANFR teste les premiers appareils compatibles avec la 5G

Pour prouver que les ondes de la 5G ne sont pas excessives, l'Agence nationale des fréquences (ANFR) a testé les 13 appareils compatibles avec la 5G. Le but ? Faire une comparaison avec le seuil maximal autorisé pour évaluer les ondes électromagnétiques et leur absorption par le corps humain.

Les premiers contrôles réalisés dans le cadre de la surveillance du marché montrent que la contribution supplémentaire de la 5G est très basse, et n’apparaît que lorsque les antennes 4G et 5G dans le téléphone sont colocalisées

Par rapport à la précédente norme, on a constaté une augmentation de 0,4% pour le tronc et de 1,8% pour les membres du corps (main et jambes). Il faut noter que deux appareils proposés par Heyou, non-compatibles avec la 5G, ont été déclarés non conformes.



