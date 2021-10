Free Mobile lance la VoLTE en bêta

Julien Russo

Disponible depuis déjà plusieurs années chez la concurrence, Free Mobile s'est enfin décidé à proposer les appels en 4G, une avancée qui permet d'augmenter la qualité de vos appels vocaux. Avant de lancer cette nouveauté à tous les abonnés disposant d'un smartphone compatible, Free Mobile préfère jouer la carte de la prudence en lançant un grand programme de bêta.

Free Mobile + VoLTE

Si vous êtes abonnés Free Mobile et que passer des appels via la 4G vous intéresse, vous pouvez dès maintenant vous inscrire au programme de bêta.

Pour cela, il suffit d'envoyer le mot volte par SMS au numéro 1337, vous recevrez après dans les secondes qui suivent une réponse vous indiquant que vous avez bien été ajouté au programme de bêta.

Image by UniversFreebox

Attention, certains smartphones peuvent ne pas être compatibles, voici la liste qui peut activer les appels VoLTE dans les réglages :

iPhone 7/7 Plus

iPhone 8/8 Plus

iPhone X

iPhone XS/XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2020)

iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max

iPhone 12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max

iPhone 13/13 mini/ 13 Pro/13 Pro Max

OnePlus

OnePlus Nord

OnePlus 8 / 8 Pro / 8T

OnePlus 9 / 9 Pro

Oppo

Reno 4 5G

A54 5G / A74 5G / A94 5G

Reno 6 5G / Reno 6 Pro 5G

A16s

Xiaomi

Redmi 9T

Redmi Note 9 Pro

Redmi 10

Mi 11 Lite 5G / Mi 11 Lite 5G new

Mi 11T 5G / Mi 11T Pro 5G

Mi 11 Ultra 5G

Poco F3 5G

Honor

Honor 50

D'autres smartphones sont déjà compatibles et vont le devenir très rapidement. Free Mobile propose un listing complet sur son site internet.



En ce qui concerne le lancement officiel à tous les abonnés Free Mobile, selon Thomas Reynaud le directeur général de Free, cela se fera dans quelques jours, mais à coup sûr au mois d'octobre. La fonctionnalité semble plutôt bien maîtrisée chez l'opérateur pour l'instant.

Comment activer la VoLTE ?

Si vous possédez l'un des iPhone compatibles mentionnés par Free Mobile, il vous faudra activer manuellement une fonctionnalité dans les réglages. Pour cela, direction les réglages de votre iPhone, puis Données cellulaires, Options et pour finir Voix et données.



Comme dit en introduction, la qualité de vos appels sera meilleure, mais vous aurez aussi une connexion au réseau plus rapide. Faites le test, déclenchez un appel normal et un appel via 4G, vous verrez que le second appel aboutira plus vite et vous aurez moins de chance d'avoir un échec d'appel.