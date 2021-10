Supporter nativement la puce M1 des Mac ? Ça n'intéresse pas Dropbox !

Hier à 18:46 (Màj hier à 18:54)

Julien Russo

Réagir



Quand Apple sort de nouvelles puces comme la puce M1, M1 Pro et M1 Max, les développeurs sont invités (sans obligation) à supporter nativement cette nouvelle puce. Cela permet à l'utilisateur d'obtenir une meilleure expérience, car l'app va exploiter la totalité de la puissance, mais va aussi réduire la consommation d'énergie et donc préserver votre autonomie.

Dropbox n'est pas intéressé à l'idée de mettre à jour son app pour la puce M1

Depuis qu'Apple a abandonné Intel pour lancer sa propre puce maison, une tonne d'applications macOS ont suivi le géant californien pour optimiser leur app afin de profiter de tout ce que peut apporter la puce M1.

Si cela est une bonne chose pour l'utilisateur, certaines entreprises comme Dropbox trouvent que cela n'est pas indispensable et que ça risque d'occuper les développeurs qui pourraient s'investir sur des projets bien plus intéressants.



Sur le forum de Dropbox, l'utilisateur rp11 a exprimé son envie de voir l'application s'adapter pour fonctionner nativement sur les Mac Apple Silicon (M1), le motif avancé est une question d'autonomie.

Ce simple post a fait réagir la communauté du forum où il y a aujourd'hui plus de 300 commentaires et des avis plus ou moins partagés, certains disent que cela est inutile, d'autres veulent la même chose que rp11 estimant que chaque application macOS a un devoir de bienveillance envers l'autonomie du Mac.

Du côté de Dropbox, on ne semble pas très convaincu par ce travail qui va monopoliser pendant plusieurs jours les développeurs dédiés à l'application macOS.

Un Dropboxer (membre de l'équipe Dropbox) s'est exprimé sur le fil de discussion et a expliqué :

Cette idée va avoir besoin d'un peu plus de soutien avant que nous ne partagions votre suggestion avec notre équipe.

Nous avons mis à jour le statut pour encourager plus d'utilisateurs à vous soutenir !

À travers ce message, Dropbox affirme que le support natif des Mac M1 n'est pas une priorité et ne semble pas prévu non plus, mais l'entreprise n'est pas fermée à l'idée de lancer une mise à jour.

Il est aujourd'hui demandé à la communauté Dropbox de soutenir l'idée en votant pour soutenir l'auteur du post.

À l'heure actuelle, 1 593 votes ont été pris en compte ce qui montre tout de même une certaine demande.



Apple encourage bien évidemment l'ensemble des développeurs macOS (qu'ils aient leur application sur le Mac App Store ou non) à mettre à jour leur app pour offrir une meilleure performance et préserver au passage l'autonomie de leurs utilisateurs.

Aujourd'hui, de nombreuses applications populaires ont osé ce changement, on compte par exemple : Microsoft Office, Nisus, Writer Pro, Notion, Tinderbox, Things, Microsoft Remote Desktop, Slack, Telegram, Tweetbot, Thunderbird, Twitter, Webex, Zoom, Brave, Firefox, Edge, Chrome...







Mise à jour le 28/10/2021 à 18h54 : Le PDG de Dropbox, Drew Houston vient de présenter ses excuses aux utilisateurs. Il affirme qu'une mise à jour pour supporter nativement la puce M1 des nouveaux Mac va être disponible au premier semestre 2022.

Télécharger l'app gratuite Dropbox: Stockage sur Cloud