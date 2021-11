#BlackFriday : Lebara propose des forfaits à partir de 1,99€ pour 20 Go

Il ne fait pas partie des opérateurs historiques, mais Lebara propose des forfaits à prix mini toute l'année. Et avec le Black Friday, c'est encore plus intéressant avec des offres à partir de 1,99€/mois pour 20 Go de DATA.

Lebara fait le plein de promos sur ses forfaits

Si Lebara s'est fait un nom en proposant des cartes SIM prépayées sans engagement pour appeler à l'étranger, l'opérateur virtuel (MNVO) a étoffé sa gamme depuis 2014 avec de véritables forfaits.



Créé à Londres en 2001 par Ratheesan Yoganathan, Baskaran Kandiah et Rasiah Ranjith Leon, l'opérateur ne vise plus seulement une clientèle internationale mais un plus large public, notamment en France où le réseau s'appuie sur celui d'Orange depuis septembre (avant cela, c'était celui de Bouygues).



Les avantages de Lebara sont :

Appels à l'international inclus (43 destinations)

Pas de contrat, ni de RIB à fournir

Pas de hors forfait

Conservation de son numéro avec le RIO

Maintenant que vous savez ce qu'est Lebara, voici les promotions actuelles sur les forfaits. On trouve 4 offres en ce moment qui vont de 20 à 100 Go, en plus des forfaits 2 Go à 4,99€ par mois et 2h à 2€ pour un mois. Tout est à retrouver sur la page d'accueil de Lebara.



Ensuite, vous pourrez gérer les paiements et le suivi consommation depuis l'application MyLebara.

100 Go

4€99 / mois pendant 3 mois puis 24,99€

/ mois pendant 3 mois puis 24,99€ Appels & SMS France illimités

Appels vers 43 destinations illimités

80 Go

3€99 / mois pendant 3 mois puis 19,99€

/ mois pendant 3 mois puis 19,99€ Appels & SMS France illimités

Appels vers 43 destinations illimités

50 Go

2€99 / mois pendant 3 mois puis 14,99€

/ mois pendant 3 mois puis 14,99€ Appels & SMS France illimités

Appels vers 43 destinations illimités

20 Go

1€99 / mois pendant 3 mois puis 9,99€

/ mois pendant 3 mois puis 9,99€ Appels & SMS France illimités

Appels vers 43 destinations pendant 4h

Si vous voulez en profiter, c'est maintenant sur Lebara.com.



PS : voici la liste des pays concernés par les appels dans les forfaits :