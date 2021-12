macOS 12.1 bêta 4 est disponible pour les développeurs

Depuis quelques semaines, les développeurs d'Apple travaillent sur le développement de : iOS 15.2 et iPadOS 15.2. Les prochaines mises à jour majeures devraient sortir avant la fin de l'année,...

Alors qu'iOS 15, watchOS 8 ou tvOS 15 sont désormais disponibles pour tous, on attend désormais avec grande impatience l'arrivée de la version finale de macOS Monterey. Et pour le coup, on...