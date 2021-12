Razer lance un ventilateur iPhone compatible Magsafe

Si vous êtes à la recherche d'un petit ventilateur à brancher sur votre smartphone pour qu'il ne chauffe pas pendant que vous jouez dessus, ce nouveau produit Razer va peut-être vous taper dans l'oeil.

Un ventilateur MagSafe multicolore

Razer propose déjà d'innombrables produits dans le domaine de l'informatique mais n'a visiblement pas l'intention de s'arrêter. Comme on peut le constater sur le site de la marque, entre les chaises gaming, les claviers, les casques... un tout nouveau produit fait son apparition.

Ce nouvel objet est ni plus ni moins qu'un "refroidisseur de téléphone chromé" et qui comme son nom l'indique a pour objectif de refroidir votre smartphone durant une session gaming un peu poussée. Sa petite particularité qui le différencie des autres, c'est qu'il est compatible MagSafe.



Ce qi veut dire que si vous possédez un iPhone 12 ou un iPhone 13, ce ventilateur Razer s'aimantera au dos de votre iPhone de la même manière que le chargeur MagSafe d'Apple. À noter qu'il est également compatible avec les smartphones Android et les anciens iPhone mais avec un style d'attache différent forcément.

Sa tuile de refroidissement électronique Peltier avec dissipateur de chaleur évacue la chaleur de votre smartphone et la dissipe avec un ventilateur à 7 pales puissant mais silencieux, assurant un flux d'air maximal avec un minimum de bruit.



Un ventilateur pour smartphone puissant mais silencieux et qui possède également la petite touche Razer à savoir les LED de toutes les couleurs pour un rendu moderne et agréable. Si vous commandez ce produit, sachez qu'il est livré avec un câble USB-C vers USB-C de 1.5 M au prix de 69.99 €. Un excellent produit sur le papier pour les joueurs sur smartphone même si nous attendrons les premiers retours et tests pour savoir s'il est à la hauteur de sa description.