Il vole 21 000€ à son ex petite amie en utilisant Face ID

Il y a 9 heures

Actualité Apple

Alexandre Godard

1



Un homme vivant en Chine a eu la très mauvaise idée de vouloir rembourser ses dettes de jeux avec l'argent de son ex-petite amie. Pour ce faire, il a profité d'un repas en tête-à-tête chez lui pour insérer des somnifères dans son plat et par la suite déverrouiller son iPhone sans qu'elle soit consentante. L'histoire termine bien puisqu'il est actuellement en prison.

Une histoire saugrenue

Il est vrai que Face ID est un système infaillible qui permet à vous seul de déverrouiller votre iPhone via la reconnaissance faciale mais comme toujours, les personnes malveillantes réfléchissent à des stratagèmes pour détourner sa sécurité.

C'est le cas dans cette récente histoire où l'on apprend qu'un homme s'est servi de Face ID pour voler une grosse somme d'argent. L'histoire se déroule en Chine, un homme de 28 ans était en train de dîner avec son ex-petite amie quand il a soudain eu la mauvaise idée de placer des somnifères dans son repas sans qu'elle ne s'en rende compte.



Bien évidemment, elle s'est par la suite endormie et c'est là que commence le vol. Avec ses mains, l'homme a levé ses paupières pour que Face ID reconnaisse son visage. Une fois l'iPhone déverrouillé, il a recommencé le même processus pour se connecter à son compte Alipay.



De là, l'homme connu sous le nom de Huang a tout simplement réglé l'énorme dette de jeux d'un montant de 151 202 yuans, l'équivalent de 21 000 €, qu'il devait régler sur un site en ligne. Bien évidemment, la jeune femme a reçu un appel de sa banque en urgence le lendemain matin pour lui demander si cet énorme transfert de nuit était voulu ou non.



Le plus fou dans cette histoire, c'est qu'il a fallu des mois pour résoudre cette affaire mais fort heureusement, le coupable a fini par être trouvé et arrêté. Huang écopera d'une amende en plus de trois années de prison ferme.