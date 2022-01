Amazon n'accepte plus les notes inférieures à 5 étoiles pour le livre de Xi Jinping

Il y a 9 heures

Julien Russo

4



Président de la République populaire de Chine depuis le 14 mars 2013, Xi Jinping n'est pas réputé pour être un homme d'État qui accepte les critiques. Son livre publié en 2018 est disponible en Chine sur le site Amazon, cependant de nombreux clients se sont permis de mettre de mauvaises notes, ce qui a fortement énervé le Président chinois.

Interdiction d'accepter les notes inférieures à 5/5

Quand vous réalisez un achat sur Amazon, vous êtes invité à laisser une note pour exprimer votre avis sur le produit que vous avez reçu, à partir de votre notation, Amazon présente une moyenne sur 5 étoiles qui sera visible par l'ensemble des potentiels acheteurs.

On le sait tous, les articles qui se vendent le plus sont ceux qui sont le mieux notés, un client se méfiera toujours d'un produit qui affiche uniquement 2 étoiles sur 5.



Commercialisé il y a 2 ans sur le site Amazon, le livre de Xi Jinping a été victime d’une multitude de mauvaises notes, essentiellement des avis de ses opposants qui dénoncent en permanence la société malsaine qu'a choisi de mettre en place le Président chinois depuis sa prise de pouvoir.



Mécontent de voir son livre mal noté, le gouvernement chinois a pris l'initiative de se rapprocher d'Amazon pour ordonner la suppression immédiate des mauvaises notes qui ont été enregistrées, autrement dit les notes qui sont inférieures à 5 étoiles. Après un refus du géant américain qui a expliqué ne pas trouver cela juste, le média Times affirme que finalement Amazon a cédé aux pressions.

Photo by Getty Image

Si le livre de Xi Jinping est toujours sujet aux mauvaises notes dans les versions étrangères (livre traduit en français, anglais...), pour les clients chinois, le livre affichera une note de 5/5 quoiqu'il se passe.

Évidemment cette nouvelle qui s'est répandue en Chine et à l'international a créé un fort agacement contre Amazon, beaucoup reprochent au géant américain de répondre favorablement à toutes les exigences du gouvernement chinois pour éviter de perdre le business chinois. En effet, comme pour Apple, la Chine représente une grosse part dans les revenus du groupe.



Amazon a réagi à la fin du mois de décembre sur cette affaire, si l'entreprise admet qu'il s'agit d'un "contrôle idéologique et de propagande", elle rejette la faute les règles qui lui sont imposées par le gouvernement. Amazon dit ne pas faire de préférence, mais juste se conformer à la réglementation du pays pour éviter une amende ou quelconque sanction.

La firme américaine explique ne pas prendre parti pour Xi Jinping et préfère ne pas donner son avis sur la question "est-ce bien ou mal de filtrer les avis des clients ?".