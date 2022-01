Apple reste le leader des fonctionnalités d'accessibilité en 2021

Julien Russo

Que ça soit sur l'iPhone, l'iPad, l'Apple Watch ou le Mac, Apple pense aux utilisateurs qui possèdent un handicap pouvant gêner l'interaction avec leur appareil. Comme cela a été dit à plusieurs reprises dans le passé, Apple est l'une des rares entreprises à se concentrer sur les fonctions d'accessibilités, cependant tout n'est pas parfait.

Apple au top de l'accessibilité

Avec iOS 15, les fonctionnalités d'accessibilités se divisent en plusieurs catégories pour répondre à tous les besoins des utilisateurs. Il y a les fonctions générales, liées à la vision, au physique et à la motricité ainsi que l'audio.

Pour Apple, l'accessibilité a toujours été une chose importante au sein de ses systèmes d'exploitation, c'est ce qui permet à tous les clients dans le monde d'utiliser un iPhone, un iPad ou un Mac comme le ferait une personne qui n'a pas de handicap.

Le média Engadget s'est intéressé aux évolutions du côté d'Apple dans ce domaine au cours de l'année 2021.

Les bons points pour Apple

Au cours de l'année dernière, la firme de Cupertino a amélioré sa célèbre fonction VoiceOver. Les changements se sont opérés autour de la description des images, aujourd'hui une personne malvoyante peut facilement obtenir une description de ce qui se trouve sur l'image qu'elle vient de recevoir.

C'est un détail pour un utilisateur qui voit correctement, mais c'est une avancée extraordinaire pour un utilisateur malvoyant !



Autre point positif, c'est le lancement du service SignTime qui a eu lieu en mai 2021. À travers cette nouveauté, Apple simplifie les demandes de renseignements ou d'assistances via l'Apple Store en ligne et sur son application Assistance.

Les clients muets et/ou sourds peuvent communiquer en langage des signes avec des conseillers Apple dans plusieurs pays : la France, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Ce type de service n'est pas inconnu chez nous puisque le fournisseur d'accès à internet Free le propose depuis plusieurs années à ses abonnés qui ont besoin d'aide sur leur abonnement Freebox.

Côté Apple Watch, Apple a lancé en 2021 la fonctionnalité Assistive Touch for the Watch, avec cette nouveauté les utilisateurs de la célèbre montre connectée peuvent serrer les poings ou pincer les doigts pour interagir avec leur Apple Watch.

Cette fonction peut même être utile quand on a le bras droit dans le plâtre et qu'il est quasiment impossible de naviguer sur l'écran tactile de sa montre.

Autre avancée majeure pour l'accessibilité au cours de 2021, c'est l'amélioration des appareils auditifs compatibles avec l'iPhone (oui ça existe et c'est très populaire aux États-Unis). Depuis quelques mois, Apple propose une communication bidirectionnelle avec iOS 15, cela veut dire que les appareils auditifs peuvent se comporter comme des AirPods qui reçoivent un appel. La firme de Cupertino se sert des micros qui permettent d'amplifier les bruits environnants pour capturer la voix de l'utilisateur, résultat plus besoin de prendre des écouteurs ou un casque pour un appel vocal sur l'iPhone !

Cette nouveauté a changé la vie de centaines de milliers de personnes partout dans le monde.



Et pour macOS ?

En 2021, Apple a offert la possibilité de personnaliser le contour et la couleur de l'intérieur du curseur de la souris. Grâce à cette modification, il devient plus facile de trouver le curseur pour un utilisateur de Mac qui aurait une déficience visuelle.

Autre nouveauté pour le moins surprenante, c'est l’ajout d'une multitude de raccourcis clavier pour utiliser un Mac sans avoir besoin de toucher un trackpad ou une Magic Mouse !

Apple permet par exemple d'ouvrir une app, de fermer une page, de lancer Siri... Directement depuis le clavier. Une fonctionnalité d'accessibilité absolument fantastique.



Pour conclure, Apple a également donné de nouvelles armes aux développeurs pour combattre les difficultés d'utilisation pour les personnes handicapées. Si Apple optimise tout dans ses OS depuis de nombreuses années, les développeurs doivent eux aussi participer. Des outils ont été intégrés dans SwiftUI afin que les millions de développeurs et entreprises puissent permettre de rendre plus accessibles leurs applications !

Le point négatif

Si Apple a reçu de nombreuses félicitations en 2021 pour ses actions sur l'accessibilité dans ses appareils, le géant californien a énormément déçu avec les premiers mois de disponibilité d'iOS 15.

En effet, Apple avait suspendu certaines requêtes avec Siri, il n'était plus possible d'accéder au journal d'appels, à la consultation des messages vocaux ou encore aux derniers mails et SMS.

Très rapidement, les critiques ont inondé les forums, ce qui a permis de faire revenir Apple à la raison. Toutes les commandes vocales ci-dessus refonctionnent depuis la dernière mise à jour d'iOS, une bonne nouvelle !