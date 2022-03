Apple est leader sur la vente de smartphones 5G en Russie pour l'année 2021

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

iPhone

Alexandre Godard

Réagir



Si l'arrêt brutal des ventes en ce début mars 2022 devrait faire mal au chiffre d'affaires d'Apple généré sur le territoire Russe, une récente analyse nous permet de constater que l'année 2021 a été plutôt bonne pour l'iPhone.

Apple a rayonné en Russie l'année passée

Avant que tout ne se complique en ce début d'année 2022, tout allait bien pour Apple et l'iPhone en Russie. Le nouveau rapport statistique de la société d'analyse Counterpoint Research révèle que l'iPhone est en progression d'une année sur l'autre et se retrouve même leader sur le marché de la 5G.



Comme vous pouvez le constater sur le graphique, avec la vente de nombreux smartphones à des prix bien plus abordables, Samsung (33%) et Xiaomi (25%) restent les deux leaders incontestables du classement. En troisième position, on retrouve Apple et ses 14% de part de marché, soit une belle progression en comparaison avec les 11% de l'année précédente.

Avec un prix de départ plus élevé, l'iPhone fait grimper les revenus bien plus rapidement et permet à Apple d'être le premier au niveau des gains générés alors même qu'il n'est pas celui qui vend le plus de smartphones. Apple a engrangé 36% des revenus des ventes totales de smartphones en Russie sur l'année 2021.



Pour finir, Counterpoint Research nous apprend qu'Apple est également sur le trône en ce qui concerne la vente de smartphones 5G. Grâce à l'iPhone 12 et au carton de l'iPhone 13 depuis sa sortie fin septembre, Apple a augmenté de 27% d'une année sur l'autre sur ce marché.



Précisons néanmoins qu'avec le conflit actuel Russie - Ukraine, il sera difficile voire même impossible de comparer 2022 à 2021. Actuellement, Apple a stoppé les ventes de l'App Store en ligne en Russie et a également bloqué toutes les transactions via Apple Pay. De plus, au vu de la gravité de la situation, cela pourrait durer assez longtemps.