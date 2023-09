Apple à la conquête du leader mondial des smartphones, Samsung en danger ?

1 com

C'est un objectif que se donne Apple depuis la toute première génération d'iPhone : devenir le leader mondial sur le marché des smartphones. Si le géant californien a déjà dépassé tous ses concurrents, il y en a un qui arrive à résister : il s'agit de Samsung. Une récente analyse sous-entend qu'après la sortie des iPhone 15, Apple pourrait obtenir la première place du marché mondial des smartphones pour le dernier trimestre de 2023.

Apple profiterait de l'affaiblissement des ventes de Galaxy pour détrôner Samsung

Le célèbre cabinet d'analyse TrendForce vient de mettre en évidence aujourd'hui la possibilité qu'Apple, avec ses iPhone 15, puisse enfin surpasser son principal adversaire, Samsung. Historiquement, Samsung a toujours maintenu une position solide sur le marché des smartphones, faisant de la compétition avec Apple une course acharnée.



Un avantage distinctif pour Samsung a été sa gamme étendue de smartphones, allant du bas de gamme pour les consommateurs plus soucieux de leur budget, jusqu'aux modèles haut de gamme, rivalisant avec les produits premium d'Apple. De son côté, Apple a majoritairement ciblé le segment premium du marché, n'offrant que l'iPhone SE comme option pour le segment intermédiaire.

Les iPhone 15 comme catalyseur ?

Selon TrendForce, l'introduction des nouveaux iPhone 15 pourrait bouleverser le marché des smartphones, ce renversement est d'autant plus plausible que Samsung a enregistré une chute trimestrielle de 12,4%, avec 53,9 millions de smartphones expédiés au deuxième trimestre. Ce ralentissement est attribué à divers facteurs : défis économiques mondiaux, une concurrence plus vive et un intérêt déclinant pour ses modèles précédents.



Samsung tente de contrer cette décroissance avec le lancement de nouveaux téléphones pliables. Cependant, nombreux sont ceux qui estiment que cela pourrait ne pas suffire à stimuler la croissance du géant sud-coréen. De son côté, Apple n'est pas sans défis. La firme de Cupertino a vu une baisse de production au deuxième trimestre, avec 42 millions d'unités, soit une baisse de 21,2% par rapport au trimestre précédent.

Un changement de garde imminent ?

Les prévisions annuelles de production pour les deux géants technologiques sont très proches. Si les iPhone 15 sont à la hauteur des attentes, il pourrait être le joker qui permet à Apple de surpasser Samsung en tant que leader du marché.



Cependant, le contexte global n'est pas particulièrement favorable à l'industrie des smartphones, les récentes analyses de TrendForce, Counterpoint et IDC indiquent toutes une ambiance maussade pour le marché mondial des smartphones. En effet, 2023 pourrait voir le taux d'expédition le plus faible depuis une décennie.