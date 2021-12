Apple a reçu un prix pour ses fonctionnalités d'accessibilité dans iOS 14

Il y a 1 heure

iOS

Julien Russo

Réagir



Apple est l'une des rares entreprises à avoir pris conscience de l'importance de l'accessibilité dans ses produits. Les experts dans le domaine le disent souvent, les efforts sur les OS d'Apple sont considérables et extrêmement poussés comparé à de nombreux concurrents. Pour la première fois, le travail d'Apple a payé et la firme de Cupertino vient d'être récompensée par un prix FCC aux États-Unis.

Apple félicité pour l'accessibilité d'iOS 14

VoiceOver, Zoom, Mouvement, AssistiveTouch, Accès Facile, Contrôle du pointeur... Les utilisateurs qui sont confrontés à des problèmes de vue, d'audition ou même physique peuvent pleinement profiter de leur iPhone grâce aux diverses fonctionnalités d'accessibilités spécialement conçues pour eux.

Depuis le début, Apple accorde beaucoup d'attention envers l'accessibilité d'iOS, ces nombreuses évolutions viennent d'être récompensées aux États-Unis avec le prix FCC.



Apple a publiquement été félicité lors de la cérémonie du 11e Prix du Chair's Award for Advancement in Accessibility, la firme de Cupertino était en concurrence avec un groupe pharmaceutique qui avait développé des services pour aveugles ainsi que la hotline COVID ASL.



Finalement, c'est Apple qui a remporté la récompense pour tout le travail autour de l'accessibilité avec iOS 14.

Jessica Rosenworcel la présidente de la cérémonie a eu un discours très valorisant envers Apple et les autres participants :

En cette période d'incertitude et d'urgence sans précédent, Apple et les autres gagnants ont fait améliorer l'accessibilité d'une manière qui a eu un impact matériel sur la vie des gens

Du côté d'Apple, cette remise de prix a été prise avec beaucoup d'émotion, Sarah Herrlinger la directrice principale d'Apple pour les politiques et initiatives d'accessibilité mondiales a déclaré :

Nous sommes touchés et honorés de faire partie de ceux qui sont reconnus aujourd'hui pour tous les lauréats. Le travail que nous célébrons ici est essentiel, car il contribue à jeter les bases nécessaires à un monde plus équitable. Apple s'est toujours concentré sur la création des meilleurs produits et services pour que nos clients apprennent, se connectent et poursuivent leurs passions.

Mais nous croyons que la technologie est vraiment à son meilleur lorsqu'elle est conçue pour soutenir tout le monde, y compris les personnes handicapées.

Ce qui a principalement été mis en avant dans iOS 14 pendant la cérémonie, ce sont les quatre fonctionnalités suivantes :

Détection automatique des personnes dans l'app Loupe

FaceTime détecte automatiquement une personne qui parle en langue des signes dans une conversation vidéo. La vidéo de l'interlocuteur devient immédiatement plus imposante chez l'ensemble des correspondants qui participent à la discussion.

L'ajout de la description de fond pour les apps et les sites web dans la reconnaissance Voice Over

La reconnaissance sonore qui permet à un utilisateur d'être averti en cas d'alarmes incendie, quand quelqu'un sonne à la porte...

La dernière fois qu'Apple s'est fait remarquer dans la FCC Advancement in Accessibility Award, c'était en 2011 avec l'iPhone 4. Apple avait également remporté un prix pour avoir impressionné le jury avec de nouvelles fonctionnalités d'accessibilité.