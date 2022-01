iSim : un nouveau type de carte SIM dans le processeur

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Actualité Apple

Guillaume Gabriel

2



Alors que l'eSIM est encore très récente en France, voilà qu'un nouveau type de carte SIM pourrait déjà bientôt voir le jour. Baptisée iSIM, cette dernière serait directement intégrée dans le processeur du smartphone.

Une prouesse d'ores et déjà testée par Vodafone, Qualcomm et Thales, qui a pour principal but de faire gagner de la place.

Une carte SIM directement intégrée dans le processeur du smartphone ?

La carte SIM a connu de nombreux changements ces dernières années, devenant notamment de plus en plus petite avec pour but de faire gagner de la place. Mais, également, il y a eu le lancement de l'eSIM, permettant d'activer un forfait mobile auprès de votre opérateur sans avoir à utiliser une nano-SIM physique.



À nouveau, il semblerait qu'un changement ait bientôt lieu à ce niveau-là, puisqu'un nouveau type de carte a été développée, greffée directement sur le processeur du smartphone. Qualcomm a déjà réussi cette intégration sur son processeur Snapdragon 888 5G, validé par Vodafone, Qualcomm et Thales en Europe.