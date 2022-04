Manticore annonce l'arrivée de Core sur MacOS et iOS cet été

Medhi Naitmazi

Core, un outil gratuit de création de jeux basé sur le moteur Unreal Engine et disponible jusqu'à présent uniquement sur PC, arrivera sur macOS et iOS à l'été 2022. Une excellente nouvelle pour les créateurs en herbe et qui ont envie de changer de Roblox par exemple.

La plateforme Core arrive sur mobile

Le studio Manticore Games a annoncé l'extension ce vendredi à de nombreuses plateformes, qui marque le premier anniversaire de l'application de création de jeux. Lorsqu'elle arrivera sur iPhone, iPad et Mac, les joueurs de Core pourront jouer en cross-play avec les joueurs de Windows.



En outre, la société a déclaré que les développeurs qui veulent prendre une longueur d'avance dans la création d'expériences mobiles à l'aide de Core peuvent commencer à travailler avec une nouvelle suite d'outils d'optimisation iOS dès maintenant.

Jusqu'à présent, la plateforme Core n'était disponible que sur les PC Windows via l'Epic Games Store. Core est une application gratuite avec un système de création de jeu intégré. Manticore Games affirme qu'il existe plus de 50 000 "jeux, mondes et événements" que les joueurs peuvent consulter.



D'autres applications similaires à Core tentent également de s'étendre à d'autres plateformes. Horizon Worlds de Meta, jusqu'à présent une exclusivité Oculus, serait en passe de s'étendre au mobile et au web à l'avenir. Roblox, qui est depuis longtemps disponible sur diverses plateformes, pourrait bientôt arriver sur PlayStation également.



Manticore Games recommande un ordinateur équipé d'un Core i5-7400, 8 Go de RAM et une NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ou un équivalent AMD. Un appareil avec au moins 16 Go de RAM est recommandé pour une meilleure expérience. Par conséquent, la plupart des Mac fabriqués après 2016 pourront exécuter le jeu, et du côté des iPhone, le système d'exploitation étant bien plus optimisé (tout comme sur les Mac M1), un iPhone XR / XS ou plus récent sera suffisant pour profiter du catalogue. Android ne semble pas encore d'actualité...