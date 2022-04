Meta se plaint des 30% d'Apple mais fait pire juste derrière avec 47,5%

Il ne nous reste qu'une seule question à vous poser. Trouvez-vous que l'explication de Meta est logique ou alors que c'est une simple excuse pour se lâcher complètement sur les commissions sans même essayer de réfléchir à une alternative qui irait dans le sens des utilisateurs ? En attendant, le vice-président du jeu semble à l'aise avec ceci et considère même que c'est un tarif compétitif.

Un porte-parole de Meta s'est exprimé auprès de CNBC et a listé le tableau des comissions :

Comme annoncé dans l'article précédent, Meta a l'ambition d'être le premier à vous faire plonger dans le monde virtuel au travers du metaverse avec des lunettes AR . En revanche, il y a un point dont elle ne parle jamais, c'est l'argent qu'elle va engranger lors de votre utilisation. En ce moment même, un jeu disponible sur l'App Store nommé Horizon Worlds, gratuit et basé sur la VR, permet de créer et d'explorer des mondes virtuels. Cependant, s'il y a bien une chose qui n'est pas virtuelle, c'est la commission que Meta se met dans la poche. La société mère de Facebook prend jusqu'à 47.5% sur les ventes d'actifs numériques sur sa plateforme. Pour justifier un tel montant, Zuckerberg explique que la commission d'Apple de 30% , trop élevée selon lui, l'oblige à agir de la sorte. Si l'on peut comprendre le fond du problème, Mark ne nous en voudra pas d'avoir l'expression "l'hôpital qui se fout de la charité" qui nous traverse l'esprit.

