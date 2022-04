Zuckerberg croit que ses lunettes AR auront un impact aussi fort que le premier iPhone

⏰ Il y a 3 heures

Alexandre Godard

Réagir



Mark Zuckerberg était un pionnier lors du lancement des réseaux sociaux, il souhaite récidiver avec le metaverse. Sa première paire de lunettes connectées devrait débarquer en 2024. Une ambition assumée grâce notamment à la filiale Oculus, même si sur le papier, c'est plus compliqué.

Meta x AR/VR

À l'automne dernier, Mark Zuckerberg, patron de Meta, nous a présenté sa vision de l'avenir qui semble totalement dédié au metaverse. Un monde virtuel qui se mêle au monde réel à tel point que l'on aurait parfois du mal à faire la différence entre les deux.



Si cette folle ambition paraît impossible dans l'immédiat, The Verge rapporte que Mark et ses troupes auraient l'intention de se lancer dès 2024. Pour ce faire, la société devrait sortir sa toute première paire de lunettes connectés, celle tant attendue après la démocratison du casque de réalité virtuelle, Meta Quest.



Si le milliardaire annonce qu'il veut que ce lancement soit un "moment iPhone", référence au moment historique de la présentation de l'iPhone premier du nom, la réalité paraît un peu plus complexe. Selon les plans initiaux, la première génération de lunettes AR sortirait en 2024 avant de voir une deuxième version en 2026 puis une troisième en 2028.

Dans les faits, ce projet baptisé Nazare n'en serait qu'au stade de prototype. Le design des lunettes AR serait encore trop imposant pour imaginer les porter en extérieur et se fondre dans la masse. De plus, toutes les fonctionnalités supplémentaires et essentielles lors de l'utilisation ne sont pas encore développées.



Néanmoins, on ne doute pas de l'intention du patron de Meta d'accélérer la cadence et d'être dans les premiers, voire le premier, à mettre en vente une paire de lunette connectée révolutionnaire, à un prix abordable et commercialisée partout à travers le monde.



En effet, la décennie passée restera comme controversée suite aux nombreux scandales liés à la confidentialité des utilisateurs sur Facebook, WhatsApp... Zuckerberg sait qu'il ne peut pas se louper et que le metaverse et les lunettes qui vont avec pourraient lui donner un nouveau souffle. Elle a d'ailleurs été récemment élue pire entreprise de l'année.



Rappelons qu'un autre géant, dont le logo est un fruit, aurait l'intention de faire de l'ombre à la concurrence avec plusieurs casques AR/VR à l'horizon 2024-2025, soit au même moment. Cependant, que ce soit du côté de Facebook, pardon Meta, ou Apple, on comprend que le projet est très complexe et qu'il y a de fortes chances pour que l'on patiente un peu plus que ce qui est annoncé.