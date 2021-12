Facebook/Meta élue pire entreprise de l'année

En changeant de nom et en dévoilant sa vision sur le long terme, Facebook (qu'on doit désormais appeler Meta) pensait peut-être se racheter auprès de l'opinion publique. Hélas, il semblerait que la tentative soit un véritable échec, puisque l'entreprise de Mark Zuckerberg vient d'être élue pire entreprise de l'année.

Ce titre, elle le doit à Yahoo! Finance qui, comme chaque année, désigne le meilleur élève, mais également le bonnet d'âne. On ne peut pas dire que c'est une grande surprise, puisque le réseau social continue de perdre la confiance des utilisateurs.

Comme chaque année, Yahoo! Finance sélectionne "l'entreprise de l'année" en fonction des performances, mais interroge également des personnes lambdas pour désigner la pire entreprise de l'année. Et pour 2021, c'est Facebook/Meta qui est pointé du doigt par 1 541 lecteurs, le réseau social ayant reçu le plus de votes par correspondance avec 8 %.

Ce qui est particulièrement intéressant à propos de l'entreprise anciennement connue sous le nom de Facebook, c'est le nombre et la variété des raisons pour lesquelles les gens ne l'aiment pas. Elle a reçu 50 % de votes de plus que le deuxième, le géant chinois du commerce électronique Alibaba, non pas pour une infraction unique, mais pour une litanie de griefs émanant de groupes de personnes qui n'ont peut-être pas grand-chose d'autre à se reprocher.

La raison ? Principalement les effets de l'entreprise sur les enfants et les jeunes, notamment avec Instagram, qui a souvent fait les gros titres cette année. Pourtant, tout n'est pas encore terminé puisque 30 % des lecteurs pensent que la firme pourrait réussir à se racheter.

Une personne interrogée a déclaré que Facebook pourrait se racheter en reconnaissant et en s'excusant pour ce qu'il a fait et en faisant don d'un "montant appréciable" de ses bénéfices à une fondation pour aider à réparer ses dommages. Alors que certains ont vu dans le rebranding de Meta une tentative cynique de changer la conversation, suivant le conseil de Don Draper dans le scandale, d'autres ont été enthousiasmés par le potentiel d'une nouvelle direction qui pourrait a) être intéressante et b) être différente du modèle vieillissant des médias sociaux. Une quantité importante de réponses s'est concentrée sur les dirigeants et le fondateur et PDG Mark Zuckerberg.