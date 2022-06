Royaume-Uni : Apple Music, Spotify et les autres concurrents perdent une masse d'abonnés

Depuis plusieurs années, nous constatons en France que tout augmente et que la vie devient plus chère. Ce que nous vivons aujourd'hui se reflète également dans les pays voisins, face à l'inflation qui a atteint 9%, les Britanniques commencent progressivement à supprimer les petites dépenses mensuelles qui s'accumulent.

Les services de streaming perdent

1 million d'abonnés en

Grande-Bretagne

Selon un récent rapport du cabinet Kantar, les services de streaming musicaux au Royaume-Uni ont vécu un véritable enfer au cours du premier trimestre de 2022. Que ce soit Apple Music, Spotify, YouTube Music ou encore Deezer, aucun service n'a échappé à cette grande vague de résiliations des abonnements.



Cela fait suite aux augmentations des prix sur les carburants ainsi que sur les produits alimentaires. Pour faire simple, comme les Français, les Britanniques ont énormément perdu de pouvoir d'achat ces derniers mois, ce qui les incite à revoir certaines priorités et exclure les abonnements à renouvellement mensuel qui "ne sont pas vitales" ou qui peuvent être remplacé très facilement par des alternatives courantes.

Le rapport explique :

Avec l'inflation qui s'élève à 9% au Royaume-Uni et de nouvelles hausses du coût de la vie attendue, la hausse des taux d'annulation des abonnements à la musique est la preuve que les ménages britanniques commencent à donner la priorité à la dépense de leur revenu disponible. Plus d'un million d'abonnements ont été annulés au cours du dernier trimestre, ce qui a également vu le plus haut niveau de consommateurs citer qu'ils veulent économiser de l'argent comme raison pour laquelle ils veulent annuler leur abonnement, avec 37 %. Ce nombre est en hausse de 4% par rapport à la même période de l'année dernière.

Cette baisse conséquente d'abonnés sur les plateformes de streaming musicales a affaibli plusieurs statistiques chez nos voisins, à commencer par la totalité de la population de Grande-Bretagne, ils sont désormais moins de 1% à détenir un abonnement.

Autre donnée inquiétante, les utilisateurs de moins de 35 ans (normalement très présent sur les services de streaming) résilient en masse. Ils étaient 57% à avoir un abonnement, ils sont aujourd'hui plus que 53,5%.



Cette tendance néfaste pour Apple Music et ses concurrents a aussi été constatée aux États-Unis, plus de 5 millions d'utilisateurs ayant moins de 35 ans ont annulé leur offre. L'économie financière est la principale raison parmi les motifs de départs.



Source