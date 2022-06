La reconnaissance musicale d'iOS 16 va se synchroniser avec l'app Shazam

Comme vous le savez, Shazam a été racheté par Apple depuis le 11 décembre 2017, le géant californien a dépensé environ 400 millions de dollars pour acquérir ce service populaire dans le monde entier. Il y a 2 ans, Apple a intégré une reconnaissance musicale dans iOS, celle-ci va évoluer avec iOS 16 en se rapprochant de l'application Shazam, on vous explique tout...

iOS 16 se synchronise avec Shazam

Comme l'a remarqué l'utilisateur Twitter @someone_andrew, la reconnaissance musicale d'iOS disponible depuis le centre de contrôle va bientôt évoluer avec la future mise à jour que les utilisateurs d'iPhone et d'iPad auront à la rentrée.

En effet, jusqu'ici cette reconnaissance musicale alimentée par Shazam ne synchronisait aucune information avec l'application, le seul lien était l'accès à la gigantesque base de données de Shazam et les redirections vers l'app une fois que vous aviez appuyé sur la notification.



Avec iOS 16, les choses vont changer.

La fonctionnalité va s'étendre vers l'univers Shazam en proposant une liste des musiques que vous avez précédemment identifiées, pour cela il faudra effectuer un long appui sur le bouton via le centre de contrôle.



Cette nouveauté est possible grâce à la synchronisation des morceaux que vous aurez identifiés depuis iOS. Les titres et artistes seront envoyés vers Shazam qui établira un historique et qui transmettra celui-ci au centre de contrôle d'iOS.

Lors d'une identification de morceau, la notification habituelle s'affichera en haut de votre écran (comme vous pouvez le voir dans les captures d'écran ci-dessus), vous visualiserez toujours le nom de l'artiste, le titre ainsi que la pochette de l'album.



Shazam est un succès international, l'application de reconnaissance musicale a dépassé en septembre 2021 le milliard de reconnaissances cumulées sur l'iPhone et l'iPad depuis sa disponibilité sur l'App Store !

Music recognition from control center finally syncs with Shazam! #iOS16beta #ios16 — someone (@someone_andrew) June 21, 2022

Télécharger l'app gratuite Shazam