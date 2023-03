Tim Cook va participer au China Development Forum

Chaque année en Chine a lieu le "China Development Forum", ce grand rendez-vous rassemble des dirigeants chinois et étrangers, des experts économiques, des universitaires et des chefs d'entreprise pour discuter des défis et des opportunités liés au développement économique en Chine et dans le monde. Cette année, Tim Cook va y participer pour aborder plusieurs sujets intéressants. On vous en dit plus !

Tim Cook sera au China Development Forum

Après une longue période d'absence, le China Development Forum est de retour en 2023. Cet événement annuel est l'occasion pour les dirigeants d'entreprises du monde entier de se réunir et de discuter des enjeux économiques et politiques de notre époque. La liste des invités est déjà impressionnante et inclut des personnalités influentes telles que Martin Flanagan, président d'Invesco, Albert Bourla, CEO de Pfizer, ou encore Ray Dialo, fondateur de Bridgewater Associates.



Cependant, l'invitation qu'on retient évidemment est celle de Tim Cook. Le CEO d'Apple est l'un des rares patrons américains à accepter de participer à cet événement, la plupart des grandes entreprises américaines étant réticentes à attirer l'attention du gouvernement de Joe Biden en raison des tensions entre les deux pays.

La présence de Tim Cook pourrait être un geste de bonne volonté envers le gouvernement chinois, il faut dire que depuis plusieurs années, Apple fait son maximum (dans la limite du possible) pour satisfaire Xi Jinping et ses requêtes parfois très intrusives. La Chine représente l'un des pays les plus importants dans le chiffre d'affaires d'Apple, le géant californien est au petit soin pour sa réputation dans le pays et auprès des dirigeants.



Ce n'est pas la première fois que Tim Cook participe au China Development Forum, le CEO d'Apple a toujours apprécié cet échange et partager sa vision de l'avenir avec d'autres PDG, des experts économiques...



