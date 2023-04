Un livre blanc sur le bitcoin caché dans macOS via Virtual Scanner II

Le livre blanc de Satoshi Nakamoto sur le Bitcoin peut être trouvé dans n'importe quel Mac fonctionnant sous macOS Catalina ou plus récent, mais personne ne sait pourquoi.



Il existe de nombreux fichiers cachés sur macOS qui n'apparaissent que lorsque l'utilisateur exécute une fonction ou un test spécifique. Toutefois, la plupart de ces fichiers ne sont pas destinés à être découverts par les utilisateurs lambdas.

Andy Baio, un blogueur reconnu pour son expérience technologie, a fait une étrange découverte sur son blog Waxy : le livre blanc Bitcoin peut être trouvé sur n'importe quel Mac équipé d'une version récente de macOS. Il peut être découvert via une simple commande Terminal ou en naviguant dans le Finder.



Sur tout Mac équipé de macOS Catalina ou d'une version ultérieure, entrez la commande suivante dans Terminal :

Le livre blanc sur le Bitcoin devrait s'ouvrir immédiatement dans l'application Aperçu. Il a été confirmé que cela ne fonctionne que sur les appareils datant de macOS Catalina, mais les systèmes d'exploitation plus anciens peuvent également contenir le fichier.

Pour découvrir le fichier via le Finder, suivez le chemin : Macintosh -> Système -> Bibliothèque -> Capture d'images -> Périphériques. Ensuite, clic-droit sur VirtualScanner.app et sur "Afficher les contenu du paquet", puis ouvrez le dossier Contents -> Resources -> simpledoc.pdf.



Baio rapporte que le livre blanc sur les bitcoins est utilisé comme document d'exemple pour une application appelée "Virtual Scanner II". Ce dispositif est caché pour certains utilisateurs ou n'est pas installé par défaut.



Après quelques recherches, Baio a découvert qu'il n'était pas le premier à trouver ce scanner caché ou ce document Bitcoin. En 2021, un message de la communauté Apple posait une question à ce sujet, et une étrange photo prise sur l'île au trésor a été trouvée dans l'application Virtual Scanner II.

Here's a mystery: why do I have an Image Capture device called Virtual Scanner II on my Mac? It shows a preview of a painted sign that for some reason closely resembles a photo by @thomashawk on 'clustershot'? But not exactly -- the scanned version looks more weathered. pic.twitter.com/jPb5kx3NyS