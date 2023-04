Un chargeur sans fil 4 en 1 à moins de 50€ ? C'est possible !

Vous êtes en quête d'une nouvelle station de charge pour votre iPhone, votre Apple Watch et votre paire d'AirPods ? Ce produit va probablement vous intéresser par son aspect très complet à un prix accessible. Actuellement en vente flash sur Amazon (pour peut-être quelques heures), découvrez l'édition 2023 du chargeur Colsur.

Le chargeur sans fil qu'il vous faut

Parmi les stations de charge les plus complètes actuellement disponibles, on retrouve celle de Colsur, une accessoiriste qui a décidé de commercialiser une station de charge qui apporte un maximum de confort et de possibilités pour les clients, celle-ci comporte :

Une surface de recharge sans fil pour : l'iPhone, l'Apple Watch et un port Lightning pour les AirPods

Un réveil intégré avec l'affichage de l'heure sur le format de 12h ou 24h (interaction tactile)

Une lumière avec 3 niveaux d'intensité (interaction tactile) et de chaleur

Un port USB-C sur le côté gauche pour recharger en filaire un autre smartphone

Vous l'aurez compris, c'est difficile de trouver plus complet sur le marché. Au niveau de la vitesse de la charge sans fil, attendez-vous à du 7.5W pour les iPhone et du 10W pour les Samsung Galaxy. À noter que la station de charge est capable d'aller jusqu'à 15W, mais suivant les appareils, elle n'a pas d'autres choix que de brider les performances.

La station de charge est équipée de plusieurs fonctions de sécurité, notamment une protection contre les surintensités, les surtensions et les surchauffes, ainsi qu'une fonction de détection d'objets étrangers pour éviter les dommages à la batterie.

Dans le packaging, vous trouverez un adaptateur, un manuel d'utilisation, un câble de Type-C, le chargeur sans fil et un adaptateur de Type-C. Une garantie d'un an et un service après-vente sont également proposés pour garantir la satisfaction des utilisateurs.



Cette station de charge est disponible en vente flash à 49,99€ au lieu de 57,99€, elle est disponible en plusieurs coloris, cependant la réduction ne s'applique pas à tous. À vérifier quand vous êtes sur Amazon.

