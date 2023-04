Pourquoi le Bitcoin augmente la pollution et le coût de la vie aux USA

Une enquête du New York Times révèle que les mines de bitcoins aux États-Unis ont eu un impact considérable sur les réseaux électriques. Ces mines, qui sont des fermes géantes remplies d'ordinateurs, consomment beaucoup plus d'électricité que les communautés qui les entourent, ce qui accroît la pollution causée par les centrales électriques au charbon et au gaz. Les mines de crypto-monnaie font également grimper les factures d'électricité de leurs voisins, alors même que les entreprises profitent des incitations offertes par les opérateurs de réseaux pour éviter les pannes d'électricité en cas de pénurie d'énergie. Un reportage aussi édifiant qu'intéressant.

Les crypto-monnaies remettent en service de vieilles centrales

Il s'agit de l'analyse la plus complète à ce jour de l'impact du bitcoin sur l'environnement et le système énergétique aux États-Unis. Elle intervient alors que les législateurs démocrates font pression sur les agences fédérales pour qu'elles exigent des sociétés de crypto-monnaies qu'elles divulguent des informations sur leurs activités. Le Times présente des chiffres surprenants concernant les mines de crypto-monnaie individuelles et le secteur dans son ensemble, qu'il a obtenus en examinant des documents financiers, des images satellite et des études qu'il a commandées à des groupes de recherche externes.

Le journal a identifié 34 des plus grandes mines de crypto-monnaie aux États-Unis, chacune fonctionnant à 40 mégawatts ou plus. Chacune d'entre elles, à elle seule, consomme au moins 30 000 fois plus d'électricité que la maison moyenne aux États-Unis. À Rockdale, au Texas, l'installation de minage de bitcoins la plus grande et la plus énergivore du pays consomme autant d'électricité que les 300 000 foyers les plus proches réunis.



Il faut savoir que les États-Unis ne sont devenus la principale plaque tournante des mineurs de bitcoins qu'après que la Chine les a expulsés en 2021. Le Times compare la nouvelle demande d'électricité provenant des mines de crypto-monnaie américaines à l'ajout soudain d'un nombre de résidences équivalent à celui de la ville de New York.



Pour répondre à cette demande croissante, les réseaux électriques pourraient devoir faire appel à des générateurs de secours, qui fonctionnent généralement au gaz ou au charbon. Quelques sociétés de minage de crypto-monnaies ont même remis en service des centrales électriques à combustibles fossiles qui avaient été fermées, afin de miner des bitcoins. Cela a rendu le minage de bitcoins attrayant pour des États comme le Texas et le Dakota du Nord qui produisent beaucoup de combustibles fossiles, tout en suscitant l'indignation des défenseurs de l'environnement et des législateurs démocrates qui tentent d'atteindre les objectifs de l'administration Biden en matière de climat.

C'est quoi le Bitcoin ?

Bitcoin est une blockchain délibérément gourmande en énergie. Pour valider les transactions et générer de nouveaux jetons, les "mineurs" de Bitcoin utilisent du matériel spécialisé pour résoudre des énigmes mathématiques, ce qu'on avait vu dans le livre blanc du Bitcoin caché sur Mac. Plus le nombre de transactions augmente, plus la blockchain nécessite de l'énergie pour attester de la suivante. Cette complexité exponentielle est censée dissuader les acteurs malveillants d'altérer le grand livre qui n'est pas située sur un serveur tiers mais partagée par tous les utilisateurs (en mode peer-to-peer).

La pollution de 3,5 millions de voitures

Selon nos confrères, la pollution résultant de la demande supplémentaire d'énergie pour le minage de bitcoins équivaut aux émissions annuelles de 3,5 millions de nouvelles voitures à essence. Les promesses de l'industrie selon lesquelles les mines de bitcoins stimuleraient la croissance des énergies renouvelables ne se sont pas concrétisées. Les centrales au charbon et au gaz répondent à environ 85 % de la demande que l'extraction de bitcoins ajoute aux réseaux électriques, selon une analyse que le Times a commandée à l'organisation à but non lucratif Watttime.

La facture des américains flambe

En plus d'aggraver la pollution, les mines de crypto-monnaie affectent également la facture énergétique des Américains. La montée en flèche de la demande fait grimper les prix de l'électricité et oblige les ménages voisins à se faire concurrence pour une offre limitée. Selon une analyse de Wood Mackenzie , la consommation d'énergie a augmenté les factures d'électricité des autres clients de près de 5 % au Texas. Cela représente 1,8 milliard de dollars par an en coûts d'électricité plus élevés pour les consommateurs du Texas, qui abrite environ un tiers des mines de crypto-monnaie examinées.



Alors qu'elles font grimper les factures des autres, les entreprises de crypto-monnaie ont réussi à jouer avec les systèmes énergétiques en leur faveur. La société qui exploite la mine de Bitcoin à Rockdale, au Texas, n'a payé que 2,96 cents par kilowattheure l'année dernière, comme elle l'a indiqué à ses investisseurs. Ce chiffre est à comparer aux 13,5 cents que les clients résidentiels ont généralement payés cette année-là.



C'est précisément là "la faille" du système américain. Au Texas, il est possible de bénéficier d'un programme qui paie les entreprises industrielles pour qu'elles s'éteignent lorsque le réseau est soumis à une trop forte pression. C'est ce qui s'est produit en février 2021, lorsqu'une vague de froid intense a perturbé l'approvisionnement en énergie, privant d'électricité des millions d'habitants et provoquant la mort de centaines de personnes. Au cours de la catastrophe, l'opérateur du réseau électrique de l'État a payé une entreprise de minage de crypto-monnaie 175 000 dollars par heure en moyenne pour qu'elle mette ses ordinateurs hors tension. En 2020, cinq mines ont gagné au moins 60 millions de dollars grâce à ce programme d'économie d'énergie. Voilà qui devrait permettre d'engager une véritable réflexion autour du bitcoin, dont la valeur a atteint des sommets en 2021, avant de redescendre à environ 25 000 dollars actuellement. À titre d'information, Apple est toujours restée loin des crypto-monnaies, l'entreprise ne permettant pas à date de payer avec un portefeuille numérique de ce type. Tesla avait par exemple accepté ce mode de paiement avant de faire marche-arrière.