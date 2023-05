L'app SignalConso est disponible pour contacter la DGCCRF

Vous avez rencontré un problème avec une entreprise ? Alors l'app SignalConso du gouvernement est à votre disposition. En effet, ce service de l'État permet de signaler tout problème rencontré en tant que consommateur auprès d'un professionnel, d'un commerçant ou autre, que ce soit en ligne ou en physique.



Disponible depuis quelques jours, l'application officielle SignalConso est le pendant mobile de la plateforme de signalement de la Direction générale de la répression des fraudes (DGCCRF). Si l'acronyme est difficile à prononcer, SignalConso devrait être plus simple pour tout le monde.

SignalConso : comment ça marche ?

SignalConso reprend les différentes fonctionnalités à disposition sur le site signal.conso.gouv.fr, mais adapté à nos mobiles. L'interface n'a rien de fou, mais elle fait le travail.

Si vous avez ouvert un litige avec un site Internet pour une commande payée et non honorée ou bien que vous avez constaté un problème d'hygiène dans un restaurant par exemple, alors vous pouvez (devez ?) télécharger SignalConso sur iOS ou Android afin de remonter l'information à la répression des fraudes.



Le service est simple. Pour remonter un problème, vous devez :

Sélectionner la catégorie concernée (magasin, site, banque, restaurant, artisan, transport, opérateur, etc)

Décrire la situation à travers un questionnaire (lieu, date, etc)

Choisir si vous voulez résoudre le problème ou le signaler pour que l'entreprise s'améliore



À la fin, vous pourrez décider de rester anonyme et de joindre des "preuves" comme des photos ou des documents. Ensuite, c'est SignalConso qui prendra le relais pour contacter l'entreprise. Si les signalements s'amoncèlent à propos d'une enseigne en particulier, c'est la DGCCRF qui interviendra en déclenchant une enquête.

Pour information, le site SignalConso a été lancé en 2020, avec déjà plus de 320 000 consommateurs actifs, 55 500 comptes de professionnels créés et 500 000 signalements. Sans surprise, 43 % des remontées concernaient des sites internet, la plupart du temps pour des problèmes de livraison ou de qualité du produit.

Avant de vous ruer sur SignalConso, rappelons qu'il convient d'abord d'essayer de régler le litige avec le commerce en question. Si vous n'avez pas de réponse satisfaisante ou, pire, aucun retour, alors contactez le service du gouvernement.

