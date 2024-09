La police perquisitionne la mauvaise maison à cause d’un iPhone 11 mal localisé à Denver

On ne s’en rend pas compte, mais le réseau Localiser d’Apple est souvent au cœur des enquêtes policières qui s’occupent des vols. Si le

réseau Localiser aide énormément à la résolution d’enquête compliquée, il pose aussi des problèmes comme l’affaire qui a eu lieu à Denver où un iPhone 11 a incité la police à perquisitionner et entrer de force dans une mauvaise maison, où se trouvait une grand-mère effrayé par la situation.

L’incroyable erreur de la police de Denver qui coûte 3,76 millions de dollars à la ville

Dans une incroyable affaire touchant la ville de Denver, un jugement coûteux de 3,76 millions de dollars a été accordé en dommages et intérêts suite à une perquisition erronée et traumatisante du domicile de Ruby Johnson, une femme de 78 ans. Ce dédommagement fait suite à une tentative maladroite de la police de Denver de localiser un camion volé, supposément rempli d’armes, de munitions et d’argent, en janvier 2022. En se fiant à l’application « Localiser » d’Apple, les forces de l’ordre ont malencontreusement ciblé la maison de Mme Johnson, loin de la véritable localisation du véhicule en question.



Cette erreur coûteuse en lien avec une mauvaise localisation d’un iPhone 11, a conduit à un procès où Mme Johnson est sortie gagnante, reflétant non seulement le préjudice subi mais aussi le manquement des agents impliqués, le détective Gary Staab et le sergent Gregory Buschy, à justifier leur cible. Malgré que l’action en justice visait ces individus, c’est la ville de Denver qui se trouve financièrement responsable.

Tim Macdonald, avocat de Mme Johnson, a exprimé des préoccupations quant à l’absence d’évolution en matière de formation ou de politique au sein de la police, espérant que cette affaire serve de leçon pour que les libertés fondamentales des citoyens soient prises au sérieux. La ville de Denver n’a pas contesté le jugement, selon un fonctionnaire du tribunal de district de Denver.



L’Union américaine pour les libertés civiles, qui a défendu Johnson, a critiqué le raid comme étant infondé, résultant d’une interprétation erronée de l’application « Localiser » d’Apple. La technologie avait mal localisé un iPhone 11, présumé dans le camion volé, mais la zone définie englobait plusieurs propriétés sur quatre blocs, sans preuve suffisante pour cibler spécifiquement la maison de Mme Johnson.



Mme Johnson reste quant à elle traumatisée par cette perquisition injustifiée et particulièrement brutale, des policiers ont forcé sa porte d’entrée, se sont introduits chez elle de force en criant et avec des armes. La plaignante n’arrive toujours pas à comprendre comment une telle erreur a pu arriver.



Source