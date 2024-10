Royaume-Uni : un rapport estime que 1,5 million d’emplois sont menacés par l’IA

Depuis qu’elle a intégrée notre quotidien et le rythme de millions d’entreprises à travers le monde, l’intelligence artificielle fascine, impressionne, mais fait aussi très peur à cause de sa capacité à remplacer des humains dans le milieu professionnel. Au Royaume-Uni, un récent rapport a assuré que 1,5 million d’emplois peuvent être remplacés par l’IA, ce qui pourrait provoquer une gigantesque vague de chômage dans les années à venir. La faute à ChatGPT et consorts.

Quand l’IA remplace l’humain

L’avancée technologique, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle, transforme le paysage professionnel à un rythme jamais vu auparavant. Un rapport de l'Institute for Public Policy Research (IPPR) soulève des inquiétudes quant à l’avenir du marché du travail au Royaume-Uni, estimant que jusqu’à 1,5 million d’emplois pourraient être menacés par l’automatisation et l’intelligence artificielle dans les années à venir.



Selon cette étude, 11% des tâches professionnelles au Royaume-Uni sont susceptibles d’être automatisées dans un futur proche. Ce phénomène pourrait entraîner la suppression de 1,5 million d’emplois dans le pire des cas, affectant principalement les postes de back-office, les emplois occupés par des débutants et les postes à temps partiel. Plus alarmant encore, le rapport suggère que 59% des tâches professionnelles pourraient éventuellement être automatisées, entraînant une perte potentielle de 7,9 millions d’emplois.

Cependant, l’intelligence artificielle n’est pas uniquement synonyme de disparition d’emplois. Si elle est correctement encadrée et accompagnée d’un renforcement des compétences de la main-d’œuvre, l’IA peut s’avérer être une « force positive », capable de créer autant d’emplois qu’elle en supprime. Le Royaume-Uni, selon les experts, possède le potentiel nécessaire pour préparer sa main-d’œuvre à embrasser cette transformation numérique.



Pour faire face à ces défis, le rapport recommande d’investir massivement dans la formation, la reconversion professionnelle et l’éducation à l’intelligence artificielle dès le plus jeune âge. Il appelle également à la mise en place de politiques gouvernementales pour soutenir les emplois, les changements réglementaires et les mesures fiscales adaptées.



Carsten Jung, économiste principal à l'IPPR a déclaré dans le rapport :

La technologie n'est pas le destin et une apocalypse de l'emploi n'est pas inévitable - le gouvernement, les employeurs et les syndicats ont la possibilité de prendre des décisions de conception cruciales maintenant qui nous permettent de bien gérer cette nouvelle technologie

L’intelligence artificielle a sans aucun doute le potentiel de transformer le marché du travail, toutefois, la clé réside dans la préparation et l’adaptation. Si des mesures sont prises dès maintenant pour s’assurer que les travailleurs peuvent s’adapter à ce changement, l’IA peut effectivement devenir une force positive.



Source