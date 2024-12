Genie 2 : l'IA qui crée des mondes 3D jouables signée Google DeepMind

DeepMind, la division IA de Google, a récemment dévoilé Genie 2, une IA capable de créer des mondes 3D interactifs en moins d'une minute. Bien que le résultat soit impressionnant, il soulève, comme souvent avec les IA génératives, de nombreuses questions éthiques concernant les méthodes utilisées pour parvenir à un tel rendu.

Genie 2 : quand l'IA crée des jeux vidéo

DeepMind a introduit Genie 2, un modèle d'IA innovant capable de générer des mondes 3D riches et interactifs à partir de simples descriptions textuelles et images. Conçu comme une base pour la création d’environnements virtuels, Genie 2 utilise des données massives pour simuler des interactions réalistes, des animations sophistiquées et des comportements dynamiques de personnages et objets.

Ce modèle, successeur de Genie, est capable de transformer une image et une description textuelle en scènes interactives en temps réel. Ces mondes permettent des actions comme sauter ou nager, grâce aux interactions clavier-souris, et incluent des animations, des comportements d’objets et des personnages non-joueurs (PNJ). Il s'agit clairement de la création d'un mini-jeu en quelques secondes. La génération des environnements peut durer jusqu’à une minute et offrir différents points de vue, comme la première ou la troisième personne.

Genie 2 est un modèle de monde, ce qui signifie qu'il peut simuler des mondes virtuels, y compris les conséquences de toute action (par exemple, sauter, nager, etc.). Il a été formé sur un ensemble de données vidéo à grande échelle et, comme d'autres modèles génératifs, démontre diverses capacités émergentes à grande échelle, telles que les interactions avec les objets, l'animation complexe des personnages, la physique et la capacité de modéliser et donc de prédire le comportement d'autres agents.

Entraînée sur des vidéos, Genie 2 est capable de créer des univers à partir d'une simple image, ce qui soulève des questions sur la collecte de données nécessaires pour la développer et lui conférer cette capacité de création exceptionnelle. Bien que cette technologie promette une immersion sans précédent, son cadre légal, notamment en ce qui concerne les droits d'auteur, reste à clarifier. Cela s'applique à toutes les entreprises disposant d'une IA générative basée sur un grand modèle de langage (LLM).

Premier avis sur Genie 2

Les exemples présentés sur la page officielle sont véritablement époustouflants. Que ce soit la modélisation de l'eau, la fumée ou encore les interactions avec les PNJ, chaque élément est cohérent. Sans oublier la diversité des mondes créés avec des effets 3D réalistes. Les rendus sont encore assez flous dans certains cas, mais cela n'enlève rien à la prouesse technologique.



Pour l'instant, Genie 2 n'est pas capable de générer des mondes de plus d'une minute. Cependant, avec l'évolution rapide de l'IA générative, il est plausible qu'en quelques mois, voire quelques années, Google puisse créer des mini-jeux 3D complets simplement en écrivant une ligne de texte à une IA. Le monde du jeu vidéo devrait réellement commencer à s'inquiéter.