Dave the Diver arrive sur iOS et Android cet été

Bonne nouvelle pour les amateurs d’aventure sous-marine et de sushi : le jeu acclamé Dave the Diver débarque enfin sur iPhone et Android cet août 2026. Après un lancement réussi en Chine plus tôt cette année, Mintrocket (le studio derrière le titre) a confirmé lors de son dernier showcase que la version internationale arrivera très bientôt.

Un mélange unique et addictif

Dave the Diver est un jeu hybride brillant qui combine deux genres très différents :

Le jour : Exploration roguelite en eaux profondes. Vous plongez dans le mystérieux Blue Hole, un abysse changeant rempli de créatures marines, de trésors et de dangers (dont d’énormes requins). Vous récoltez des ressources, des ingrédients rares et des upgrades.

: Exploration roguelite en eaux profondes. Vous plongez dans le mystérieux Blue Hole, un abysse changeant rempli de créatures marines, de trésors et de dangers (dont d’énormes requins). Vous récoltez des ressources, des ingrédients rares et des upgrades. La nuit : Gestion de restaurant sushi. Vous aidez votre ami Bancho à faire tourner son restaurant en préparant des plats, en gérant le service et en satisfaisant les clients via des mini-jeux dynamiques (dans l’esprit de Diner Dash ou Tapper).

Les deux parties du jeu sont parfaitement liées : ce que vous ramenez de vos plongées influence directement le menu du restaurant, et vos succès en cuisine vous aident à mieux vous équiper pour plonger plus profond.

Pourquoi ce jeu est exceptionnel

Univers charmant et rempli d’humour

Histoire attachante avec des personnages secondaires très réussis

Graphismes 2D pixel-art magnifiques

Gameplay profond et addictif qui mélange exploration, action et gestion

Considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs jeux de 2023 sur PC

Attention à la maniabilité

Le seul vrai bémol sur mobile sera probablement le contrôle précis nécessaire pendant les plongées et les services du soir. Les développeurs recommandent fortement l’utilisation d’une manette Bluetooth pour profiter pleinement du jeu.

Notre avis

Dave the Diver est le genre de jeu qui prouve que les expériences premium ont toute leur place sur mobile. Ce n’est pas une version allégée, mais bien un port complet du jeu original, avec le DLC "The Jungle" à 9,99 € (en plus du jeu à 9,99 €). Si vous aimez les jeux qui mélangent plusieurs genres avec intelligence et charme, ce titre est un incontournable. Sortie prévue : août 2026 sur iOS et Android. Un concurrent sérieux à Dredge.

Vous êtes hypés par l’arrivée de Dave the Diver sur mobile ?

Télécharger Dave the Diver (en Chine)