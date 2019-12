Apple n'acceptera plus les apps utilisant UIWebView en avril 2020

Apple vient de publier deux annonces pour les développeurs ce jour. Si la première concerne les apps Mac distribuées hors Mac App Store qui devront faire l'objet d'une notarisation pour être ouvrables sur les ordinateurs à la pomme, c'est la seconde qui est la plus importante. Elle fait état d'un ultimatum pour les développeurs utilisant l’API UIWebView. Ils sont priés de faire des changements d'ici à avril 2020.

La fin de UIWebView sur iOS et MacOS

Apple avait prévenu. En 2015 déjà, l'API UIWebView qui permet d'afficher du contenu html (local ou distant) dans les apps était devenue deprecated, soit dépréciée en français. A la place, la pomme encourageait les développeurs à utiliser son remplaçant, WKWebView qui est en quelque sorte un prolongement de Safari. Plus efficace et plus sécurisée, la nouvelle API avait remplacée entièrement l'ancienne depuis iOS 12. Et maintenant, Apple annonce l'arrêt complet du support. Toute app soumise à partir d'avril 2020 (ou mise à jour), ne devra plus faire référence à UIWebView.

Si votre application intègre toujours du contenu Web à l'aide de l'API UIWebView obsolète, nous vous encourageons fortement à mettre à jour vers WKWebView dès que possible pour une sécurité et une fiabilité améliorées. WKWebView garantit que le contenu Web compromis n'affecte pas le reste d'une application en limitant le traitement Web à la vue Web de l'application. Et il est pris en charge dans iOS et macOS, et par Mac Catalyst.



L'App Store n'acceptera plus les nouvelles applications utilisant UIWebView à partir d'avril 2020 et les mises à jour d'applications utilisant UIWebView à partir de décembre 2020.



