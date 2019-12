eSIM : Bouygues devrait bientôt la proposer sur l'iPhone

En fouillant un peu le site de support de Bouygues, on se rend compte que le message est strictement identique à celui qu'on trouve ici . La page dédiée explique clairement que la eSIM va arriver et liste même les appareils compatibles :

Hello, nous serons présents sur cette technologie et travaillons activement à cette fonctionnalité. Lisa, Conseillère de Clientèle Bouygues Telecom.

Autre bonne nouvelle pour l'eSIM, mais du côté de chez Bouygues cette fois. L'opérateur devrait bientôt prendre en charge l'eSIM, plus d'un an après Orange. De quoi attirer de nouveaux clients en mal de Dual-SIM sur le même iPhone.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.