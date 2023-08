Bientôt possible de transférer rapidement une eSIM d'un iPhone à un autre ?

L'eSIM c'est le futur ! Oui même s'il faut tout de même que la technologie ne soit pas plus compliquée que le bon vieux format physique. C'est pour cette raison que les opérateurs mobile français sont en discussions avec Apple pour améliorer le processus de tranfert d'un iPhone à un autre.

eSIM : le futur doit se moderniser

D'après les informations d'Univers Freebox, toute la téléphonie française travaille sur l'amélioration et la simplification du transfert d'eSIM. À l'heure actuelle, aucun des quatre opérateurs ne propose cette fonctionnalité.



Le transfert rapide de l'eSIM permet à un utilisateur de déplacer sa carte SIM virtuelle de son ancien smartphone vers le nouveau sans avoir besoin de passer par plusieurs étapes et surtout sans avoir besoin de contacter son opérateur. Une fonction qui serait identique à ce que nous avons toujours connu, à savoir prendre la SIM physique d'un iPhone pour l'insérer dans l'autre.

Apple propose l'eSIM depuis 2018 et la sortie de l'iPhone XS mais a véritablement accéléré sur le sujet l'année dernière. Aux États-Unis, l'iPhone 14 ne possède plus de port de carte SIM physique. Toute personne dans le pays qui souhaite s'acheter le dernier iPhone doit posséder une carte eSIM.



Ailleurs et donc en France, ce changement radical n'est pas encore d'actualité, même si certaines rumeurs (infondées) indiquent que cela pourrait commencer avec l'iPhone 15 dès sa sortie au mois de septembre prochain.



Orange, Bouygues Telecom, Free et SFR sont actuellement en pourparlers avec Apple pour ajouter cette fonctionnalité dans l'iPhone. À noter que du côté de Google et d'Android, l'outil sera intégré dans Android 14 qui doit sortir dans les semaines à venir. Autant dire que cela ne devrait plus tarder sur iOS.



Qui utilise déjà une eSIM ?