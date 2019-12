Cdiscount Mobile propose une série limitée à 40 Go pour 3,99€/mois

Il y a 6 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

Noël vient de passer, vous avez le compte vide à cause de l'achat des cadeaux et vous avez pour objectif de faire des économies de façon imminente ? Ça tombe bien, Cdiscount Mobile propose une offre vraiment intéressante avec une période promotionnelle de 6 mois sur son forfait 4G de 40 Go.

Le forfait de 15€ réduit à 3,99€

Chez Cdiscount Mobile on aime bien la simplicité, l'opérateur virtuel possède 3 forfaits :

L'efficace à 2€

L'essentiel à 9€

L'immanquable à 3,99€ pendant 6 mois (au lieu de 15€)

Le dernier forfait porte bien son nom. Comme celui-ci l'indique, il est clairement immanquable. CDiscount Mobile propose actuellement son forfait à 15€/mois pour seulement 3,99€/mois. Dans ce forfait on retrouve les appels illimités, les SMS et MMS illimités et 40 Go de data en 4G (avec un débit ajustable au-delà).

Ces détails concernent la France métropolitaine.

Le forfait fonctionne aussi en Europe et DOM en 4G

CDiscount propose aussi du roaming dans toute l'Europe et dans les DOM. On ne retrouve pas l'enveloppe de Data de 40 Go, mais du 5 Go. Ce qui reste quand même pas mal pour des vacances d'une semaine !

Regardons les petites lignes...

Quand on souscrit à un nouveau forfait mobile, il faut toujours regarder les petites lignes. Il peut toujours y avoir de mauvaises surprises.

En ce qui concerne l'ajustement du débit au-delà après les 40 Go, c'est exactement le même principe que "Débit réduit au-delà" chez les concurrents. En gros, la navigation sera toujours possible sans payer plus, mais le débit sera fortement réduit.



Dans l'offre, on retrouve inclus :

La présentation du numéro

La portabilité entrante lors de la souscription

Le double appel

L'alerte conso dès que votre forfait a un dépassement

Le partage de connexion (mode modem)

La voix sur IP

L'option de blocage des usages premium : Possibilité de bloquer les appels, SMS et MMS vers les numéros internationaux, les appels surtaxés... (Parfait pour un adolescent)

L'offre est disponible jusqu'au 2 janvier 2020 et vous pourrez utiliser le réseau de SFR, Bouygues ou Orange. Visiblement, CDiscount Mobile vous laisse le choix !

Les frais de la carte SIM sont de 10€ (que vous devrez payer en carte bancaire lors de la souscription), celle-ci est envoyée sous 48 heures après que l'équipe de Cdiscount Mobile ait validé votre souhait d'abonnement.

À tout moment, vous pourrez résilier l'offre sans frais, puisque celle-ci a l'avantage d'être sans engagement.



